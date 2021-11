OK BA, esce oggi il videoclip di “Eli”

Dopo averci fatto ballare con “Fertilia“, il loro precedente singolo, gli OK BA sono tornati venerdì scorso con “ELI“, un brano dai colori autunnali. Da oggi è disponibile a questo link il videoclip del brano, realizzato da DADA Studio per il duo sassarese.

Il progetto

Prodotto insieme a Riccardo Onori e Christian Rigano (rispettivamente chitarrista e tastierista di Jovanotti), “ELI” è la luce che colora di arancione la fine di un inverno nero, il desiderio sfiorato di quello che non si può avere, un autunno di pace trascorso a rincorrere sogni.

Le timbriche scure di questo brano si discostano dai toni sgargianti del singolo precedente – un reggaeton d’autore che ci ha accompagnato durante le giornate estive – andando a sottolineare la fine dell’estate e il passaggio alla stagione fredda.

Bio

OK BA è un duo formatosi a Sassari nell’autunno 2018 da Pasquale Demis Posadinu e Alberto Atzori. Il nome deriva dalla domanda che solitamente la figlia di Pasquale fa per ottenere qualcosa che in teoria non le sarebbe concesso “Mangio altre due caramelle, ok ba’?”. L’incontro tra i due avviene nell’estate dello stesso anno in maniera casuale, qualche mese dopo iniziano a lavorare insieme a dei brani: scrivono insieme parole e musiche, compongono e il 16 aprile 2019 viene pubblicato il primo EP Una Parole.

Nell’estate dello stesso anno vengono notati e contattati da Riccardo Onori (Jovanotti) che si interessa alle loro canzoni e si mostra interessato a produrre i loro nuovi brani. Intanto suonano dal vivo in giro la Sardegna e le date live continuano fino al lockdown. Durante la quarantena pubblicano due cover, “Con Il Nastro Rosa” di Lucio Battisti e “Pensiero Stupendo” di Patty Pravo mentre nell’estate del 2020 pubblicano un nuovo singolo dal titolo Milano Non Sente affiancato da un videoclip diretto da Alessandro Tanca e si mettono al lavoro, arrangiando e producendo, con Riccardo Onori e Christian Rigano (Jovanotti, Elisa).

Successivamente i brani vengono passati ai mix dallo storico produttore Pino “Pinaxa” Pischetola che completa il lavoro. Fertilia è il primo singolo nato da questa importante collaborazione, uscito il 2 luglio 2021 (OK BA / distr. Stage One – The Orchard) disponibile su tutti i digital store.