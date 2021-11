Oipa: il “Jova Beach Party” non farà tappa nel Lido di Comacchio

JOVA BEACH PARTY. OIPA: «BENE EVITARE IL LIDO DEGLI ESTENSI. CHIEDEREMO L’ACCESSO AGLI ATTI A OGNI ENTE COINVOLTO NELLE SINGOLE TAPPE DEL TOUR»

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) esprime soddisfazione nell’apprendere che Il Jova Beach Party non farà tappa sulla costa comacchiese nella prossima estate.

«Il lido di Comacchio è un luogo d’alto pregio ambientale, ricco di avifauna anche rara, come il fratino, un paradiso per i birdwatcher», commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «E’ una scelta di buon senso quella di non prevedere nel tour questo luogo così prezioso. L’avifauna e l’ecosistema in generale ne avrebbe risentito negativamente. E, come ha dichiarato il sindaco di Comacchio, gli organizzatori hanno ancora contenziosi irrisolti riguardanti la tournée del 2019».

L’Oipa annuncia che chiederà l’accesso agli atti a tutti gli enti coinvolti nelle singole tappe del tour per valutarne l’impatto sulla biodiversità.