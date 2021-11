Nuoro: il servizio di elisoccorso non sarà sospeso

Nuoro, elisoccorso, Mara Lapia: «Apprendo con sollievo che il servizio non è sospeso, rimane da capire di chi sia la responsabilità del pasticcio». Per la Deputata Mara Lapia il repentino rispristino del servizio di elisoccorso annunciato dalla Commissaria Gesuina Cherchi, rassicura solo in parte.

«Sicuramente è una buona notizia per tutti i pazienti del Nuorese, il fatto che non ci sarà nessuna interruzione del servizio di elisoccorso – ha commentato la parlamentare sarda- tuttavia non è affatto incoraggiante che un servizio salva vita rischi di essere interrotto per un malinteso che è sorto a seguito di un errato invio da parte dell’ENAC, o almeno questa è la motivazione addotta dalla Commissaria Gesuina Cherchi.

Resta di fatto la sensazione di un’organizzazione quanto mai precaria e approssimativa. Aspettiamo di sapere cosa sia successo realmente».