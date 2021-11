Già disponibile dallo scorso 19 novembre sulle piattaforme digitali, esce oggi su YouTube il videoclip di ”No Cap”, il nuovo singolo del rapper italo-americano DUNKAN.

Nell’ultimo anno, l’artista si è distinto con la pubblicazione di diversi singoli: con “Cash”, “Gaddem” e “Come Una Star”, insieme all’ultimo singolo in digitale Alone, Dunkan ha conquistato oltre 400mila views complessive.

“No Cap” rappresenta una nuova prova dell’artista su un brano che indaga l’umore e gli stati mentali. Tutti noi abbiamo a che fare ogni giorno con emozioni che si alternano tra estasi e sconforto, in un saliscendi continuo. Quando ci rendiamo finalmente conto con coscienza di questa alternanza fra vittorie e sconfitte, saremo in grado di crescere e comprendere la vita.

“No Cap è un inno alle proprie debolezze, un gioco di similitudini dove la figura femminile che sembra essere rappresentata nelle strofe è in realtà la mia coscienza e il rapporto emotivo che ho con quest’ultima”. – Dunkan

Nel testo, Dunkan alterna con scioltezza la lingua italiana a quella inglese creando uno slang ormai tipico dei suoi brani, richiamando così, oltre che le sue origini, tutte le sue influenze dalla scena americana e internazionale.

La sonorità agrodolce del brano prodotto da 11 rispecchia perfettamente “l’ascensore emotivo” raccontato dalle ispirate liriche dell’artista. Il risultato, insieme alla coinvolgente atmosfera del videoclip a cura di Frilution, rende il singolo un’altra potenziale hit dell’autore, che conferma, ancora una volta, la sua capacità di realizzare prodotti sempre freschi e ricchi di significato.

Biografia

Dunkan nasce a Flemington in New Jersey. Fin da piccolo si avvicina al rap influenzato dai grandi artisti della scena americana.

Dopo il suo trasferimento in Italia insieme alla madre e al fratello, l’artista coltiva la sua passione per la musica e per il genere, facendo beatbox per i freestyler della sua città e successivamente dedicandosi alla scrittura.

La sua impronta internazionale dovuta alle sue origini, al bilinguismo ed alle influenze del rap melodico americano, lo contraddistingue fin dai suoi primissimi esperimenti musicali.

Nel 2021 pubblica i brani Cash e Gaddem, che con i loro videoclip superano entrambi le centomila views su YouTube, insieme ai più recenti Come una star, accompagnato anche questo da un videoclip ufficiale che raggiunge quasi duecentomila views, seguito dall’ulitma uscita in digitale: Alone. Nel novembre 2021 pubblica No Cap, il suo nuovo singolo.