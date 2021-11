Nelle librerie il primo volume della trilogia “Witch & Hunters”, “Progenie”

Vi presentiamo la nuovissima uscita in casa I.d.e.a. Immagina di Essere Altro.

Dalla gloriosa trasferta di Torino, in casa editrice si è lavorato a ritmi serrati per permettere l’uscita di questo nuovo e attesissimo romanzo. La crisi della carta ha rimandato la sua distribuzione in tutte le librerie di solo una settimana, ma alla vigilia del suo debutto siamo felici di presentarvi Witch & Hunters.

Alla pubblicazione del suo primo romanzo, Eireann Leah Reid propone un contemporary fantasy dove il concetto di “famiglia” è diverso, ha un sapore moderno, esattamente come la sua penna che tratta i temi della crescita, della presa di coscienza e della magia.

I messaggi sono tanti e tutti diversi, ma quello più importante è indubbiamente quello della famiglia. Eireann racconta la famiglia come è possibile trovarla oggi, allargata, con affetti che vanno al di là dei legami consanguinei. I dialoghi, soprattutto quelli tra padre e figlia, sono molto potenti e spiegano bene questo concetto di amore oltre la genetica. Insieme, c’è anche il concetto di adozione.

L’amore di un genitore in Progenie si rispecchia anche nel rapporto tra padre e figlia, dimostrando che i figli sono di chi li cresce e che è naturale amarli in maniera uguale, senza distinzione. Uno dei passaggi più significativi di tutto il romanzo è racchiuso nelle parole dal padre alla figlia: “io non sono tuo padre dal punto di vista biologico, ma sono tuo padre perché ti amo e sono orgoglioso di te”.

Ambientato nella verde Irlanda, terra molto cara all’autrice che la racconta attraverso gli occhi dei suoi personaggi, Progenie è il primo volume della trilogia Witch & Hunters, che vi introdurrà in un mondo fantastico che esiste proprio sotto in nostri occhi.

“NEGARE L’ESISTENZA DI QUALCOSA È PIÙ FACILE CHE AFFRONTARLA.”

Streghe e Cacciatori si combattono da quando la Storia ha avuto inizio, sulla Terra, poi arrivarono i demoni e tutto cambiò. Oggi, il delicato equilibrio tra le due fazioni si appoggia sulle vicende legate alla famiglia Reed. Ann, Tom e Chris sono fratellastri molto uniti, nonostante la loro natura diversa. Si dovranno confrontare con forze di cui nessuno gli aveva mai parlato e dovranno fare fronte unito, nonostante la distanza.

Progenie è una lettura scorrevole, divertente e dalle sfumature esoteriche ben studiate.

TITOLO: Witch & Hunters – PROGENIE

AUTORE: Eireann Leah Reid

EDITORE: I.D.E.A. Immagina Di Essere Altro

DATA DI USCITA: 25 novembre 2021

PREZZO: 14,90€

GENERE: contemporary fantasy – young adult