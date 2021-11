Negli UCI Cinemas torna “Arancia Meccanica” di Kubrick

In occasione del 50° anniversario del capolavoro di Kubrick, i l capolavoro del Cinema sarà proiettato all’UCI di Cagliari il 29 novembre.

In occasione del 50° anniversario dalla sua prima uscita al cinema nelle multisale del circuito UCI Cinemas dal 29 novembre al 1° dicembre torna Arancia Meccanica, il cult diretto da Stanley Kubrick candidato a quattro premi Oscar e distribuito da Warner Bros Pictures.

La storia è ambientata nella Londra di un futuro indefinito, dove vive Alexander “Alex” DeLarge, un ragazzo di famiglia umile, antisociale e capo della banda criminale dei Drughi. I quattro membri trascorrono il tempo libero dedicandosi a sesso, furti e ultraviolenza. Punto di ritrovo della banda è il locale Korova Milk Bar, dove si può consumare lattepiù, ossia latte migliorato con mescalina e altre sostanze stupefacenti.

Info e Biglietti

Il costo del biglietto è pari all’intero e al ridotto previsto per il giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.

advertisement

Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.