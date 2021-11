“Neanche Gli Dei”: domani a Cagliari giorno tre del festival letterario

domani a Cagliari ilfestival letterario e di incontri Neanche gli Dei: protagonisti a Palazzo Siotto e in diretta streaming (alle 17) l’economista Nino Galloni, la fisica Giuliana Conforto, Gianluca Dettori e Walter Sorrentino con la partecipazione di Nicola Grauso e Renato Soru. Prosegue, a Cagliari, il festival letterario e di incontri Neanche gli Dei , in corso da giovedì e fino a domenica 21 al Palazzo Siotto, in via dei Genovesi, nel quartiere storico di Castello. Organizzata dalla cooperativa Vox Day , la manifestazione si presenta in questa prima edizione sotto il titolo “Voci e parole oltre il confine” e con un programma che propone i contributi di ospiti provenienti da ambiti differenti, dalla letteratura all’economia, dal sociale alla psicologia, alla musica.



Domani (sabato 20), la terza serata propone tre diversi appuntamenti all’insegna di “Il futuro inizia ieri”. Apertura alle 17 con un incontro sull’origine e l’identità delle nuove frontiere digitali: con Gianluca Dettori, pioniere di Internet (oggi presidente e fondatore di Primomiglio SGR, società di venture capital tecnologico), autore del saggio “L’Italia nella Rete. Ascesa, caduta e resurrezione della Net Economy“ (Solferino, 2021), dialogherà Walter Sorrentino, amministratore delegato della società editrice del quotidiano online SardiniaPost e del bimestrale cartaceo Sardinia Post Magazine. Interverranno all’incontro i due imprenditori sardi che tra i primi hanno intuito le potenzialità della rete: Nicola Grauso (con la creazione di Video On Line nel 1993) e Renato Soru (fondatore di Tiscali nel 1997).

Economista dal vasto e prestigioso curriculum, Nino Galloni è invece il protagonista del secondo appuntamento della serata, in agenda alle 18.30 . Classe 1953, nel suo recente saggio “L’Italia Tradita” , come suggerisce il sottotitolo “Economia, politica e moneta 1971-2021”, riassume i diversissimi modelli capitalistici che si sono avvicendati nell’arco degli ultimi cinquant’anni, di cui è stato non solo studioso ma anche testimone diretto per i suoi impegni nella pubblica amministrazione (nei Ministeri del Tesoro, delle Partecipazioni Statali, del Bilancio, del Lavoro) e incarichi professionali.

Chiude la serata Giuliana Conforto, studiosa dell’interconnessione tra libertà individuale e l’armonia collettiva, le potenzialità del risveglio cerebrale collettivo, che a partire dalle 20 accompagnerà l’uditorio in un percorso articolato dal cosmo alla coscienza umana, nell’incontro che porta il titolo del suo libro “Il risveglio e il gioco cosmico dell’uomo“ (Uno Editori, 2019). advertisement

Laureata in fisica, Conforto è stata docente di Meccanica Classica all’Università di Calabria, di Fisica Quantica all’Università dell’Aquila e insegnante al liceo. Si è occupata di astrofisica e di geofisica. La sua ricerca l’ha condotta ad attraversare i “confini” tra le varie discipline, arbitrari ma utili a indagare il dramma alla base della storia conosciuta, piena di tragedie e di incomprensioni reciproche, quali il predominio di pochi sui tanti.

La causa profonda, secondo lei, è l’incapacità di usare in modo conscio la propria Mente Superiore, caduta in lungo sonno mortale. Con le sue ricerche, Giuliana Conforto ha compreso che non è solo una favola, ma una realtà che richiede un urgente salto di coscienza.



