Nasce Asseprim, il nuovo gruppo per l’innovazione delle imprese

Marketing e comunicazione digitale, consulenza strategica, Internazionalizzazione, Tecnologia, formazione, reti di impresa e ancora finanza agevolata, sempre più protagonista della transizione ecologica e digitale: questi sono i principali settori di riferimento di Asseprim, il sindacato dei servizi professionali per le imprese nata in Confcommercio Sud Sardegna.

Il presidente è Gianni Filippino, advisor di 43 anni, imprenditore nel settore degli investimenti intellettuali, della consulenza e dei servizi da quasi 20 anni, ex presidente del gruppo “Giovani Imprenditori” e attualmente dirigente in Confcommercio e in Camera di Commercio. Amministra diverse aziende ed opera anche nell’ambito del nonprofit.

Il direttivo è composto anche dai consiglieri Filippo Candio, 37 anni, imprenditore in settori trasversali, tra cui i servizi alle imprese, sviluppo software e spazi di coworking. E Simone Dongu, 43 anni, esperto in investimenti sui mercati borsistici e delle criptovalute. Tra i settori in cui opera, anche quello della consulenza strategica alle imprese, anche lui attualmente è dirigente Confcommercio e delegato del presidente in materia di innovazione e tecnologia.

La nuova squadra conta già 30 iscritti.

“In un momento estremamente delicato per le piccole e medie imprese ancora impegnate nel riprendersi dagli effetti delle restrizioni del governo”, spiega Filippino, “siamo chiamati a rappresentare e dar voce ad imprenditori e professionisti, che chiedono alle istituzioni di poter essere messi nelle condizioni di sostenere le imprese con le loro competenze ed esperienze, per adeguare il livello competitivo del mercato che resiste, vede la luce e che vuole investire nel futuro, all’insegna della transizione ecologica e digitale”.

advertisement

Secondo il neo presidente si tratta di “una grande opportunità per aziende e organizzazioni partner che intendono innovarsi con ingegno e tecnologia, non solo al servizio delle imprese, ma anche delle persone, per abbattere ogni barriera ed eliminare le discriminazioni”.