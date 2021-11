Mercoledì al Conservatorio di Sassari presentazione dell’ opera di Vincenzo Cossu dedicata ai Queen

Mercoledì 24 novembre, alle 19, la Sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari ospiterà, in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Freddie Mercury e in anteprima nazionale, la presentazione della monografia scritta da Vincenzo Cossu “A Night at the Theatre, i Queen alla corte di Sua maestà il Cinema”, pubblicata dalla Casa editrice Arcana.

Un testo capace di gettare una luce totalmente inedita sulla storia e sul percorso di crescita estetica e musicale della rock band che più ha influenzato la cultura pop e la società di massa dell’ultimo mezzo secolo: i Queen.

Arricchita dalle illustrazioni del celebre disegnatore Antonio Lucchi, “A Night at the Theatre” di Vicenzo Cossu è un’opera che fonde musica, cinema, letteratura e arti figurative; una grande storia destinata agli appassionati dei Queen ma non solo: anche a tutti coloro che sono alla ricerca di uno strumento per comprendere la profondità dell’influenza che il cinema ha esercitato sulla musica e sulla cultura del XX e XXI secolo.

advertisement

(A destra, Copertina della monografia “A night at the Theatre” di Vincenzo Cossu – Illustrazione di Antonio Lucchi)

Alla serata, moderata dalla giornalista Luciana Satta, interverranno l’autore, Vincenzo Cossu, l’illustratore, Antonio Lucchi, il direttore del Conservatorio, Mariano Meloni e il presidente Ivano Iai, l’assessore alla Cultura del Comune di Sassari, Niccolò Lucchi, Aldo Addis, titolare della libreria Koiné di Sassari e vicepresidente dell’Associazione Librai Italiani, Marcella Brianda editor e titolare dell’Agenzia Letteraria Biemme. Con l’intervento musicale dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari. L’accesso al pubblico sarà consentito in sala, previa presentazione del green pass.

Vincenzo Cossu (Sassari, 1978) è scrittore, direttore di coro, cantante lirico, docente di lettere e produttore televisivo. Ha al suo attivo numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali come poeta, cantante e direttore di coro, nonché numerose pubblicazioni in ambito poetico: liriche di Cossu sono state inserite nelle antologie dei premi Città di Sassari, Nosside, Il Molinello, Salvatore Quasimodo, Il Federiciano e Dostoevskji. Vincenzo Cossu è Direttore e fondatore dell’Insieme Vocale Nova Euphonia (2010), primo gruppo vocale della Sardegna specializzato in musica da cinema, e della Corale Studentesca Città di Sassari (2014).