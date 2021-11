Mercati elettronici e PA, a IGLESIAS un seminario gratuito

Il mercato degli appalti pubblici spiegato alle imprese e ai

professionisti del Sulcis. A Iglesias, venerdì 19 novembre, un’intera giornata dedicata a chi vuole lavorare con la Pubblica Amministrazione. Evento gratuito: organizzano Confartigianato Sud Sardegna e Sardegna Ricerche, in collaborazione con il Comune di

Iglesias.

Le imprese e i professionisti, di Iglesias e di tutto il Sulcis, che

vorranno partecipare al mercato degli appalti pubblici, conoscere la

piattaforma elettronica sulla quale operare e candidarsi alla

fornitura di beni o servizi per la Pubblica Amministrazione, si

ritroveranno venerdì 19 novembre, a Iglesias per partecipare al

“laboratorio” dal titolo “Metodi e strategie per essere competitivi

nei mercati elettronici MePA e SardegnaCAT”, organizzato da

Confartigianato Imprese Sud Sardegna e curato da Sardegna Ricerche,

con la collaborazione del Comune di Iglesias.

L’iniziativa Gratuita

L’iniziativa, che si svolgerà presso il Centro Culturale di via Grazia

Deledda, dalle 9.15 accoglierà professionisti e imprese mentre alle

9.30 è prevista l’introduzione ai lavori curata da Confartigianato

Imprese Sud Sardegna e dal Comune di Iglesias. Per tutto il resto

della giornata, fino alle 17.00, con pausa alle 13.00, si alterneranno

gli interventi di Marcello Secchi, Referente Consulenza MePA e

Sardegna-Sportello Appalti Imprese, e di Monica Saba, Consulente MePA

dello Sportello Appalti Imprese.

Temi Trattati

Quattro gli argomenti principali del seminario “I mercati elettronici

tra scenario attuale e futuro: quali benefici e quali opportunità” e

“Mercati elettronici: cosa sono e come funzionano. I settori

merceologici, le modalità di registrazione e abilitazione, soglie e

modalità di partecipazione”.

A seguire l’esercitazione “I bandi di

abilitazione e le categorie merceologiche”. La giornata verrà chiusa

da “Registrazione e abilitazione al MePA delle imprese interessate”.

Per questo motivo le imprese dovranno dotarsi, e portare con se, di un

pc portatile, un dispositivo per la firma digitale con il PIN, della

visura camerale (recente), del numero REA, dei codici INPS e eventuale

codice INAIL, del codice PAT, dei valori fatturati negli ultimi tre

esercizi finanziari approvati, dell’eventuale ripartizione delle quote

societarie e della scansione del documento di riconoscimento valido,

firmato digitalmente.

L’evento è gratuito, ma le imprese e i professionisti che intendono

partecipare all’evento dovranno iscriversi compilando il modulo

all’indirizzo: https://www.sportelloappaltimprese.it/registrati/

L’incontro si rivolge alle imprese che intendono operare sul mercato

elettronico, proponendo accorgimenti e modalità d’uso che possano

renderle operative ed efficienti all’interno della piattaforma MePA

(Mercato Elettronico della PA) che rappresenta uno degli strumenti

pubblici per le imprese sarde.

I mercati elettronici rappresentano

oggi il principale strumento di e-procurement pubblico, attraverso i

quali imprese e professionisti hanno la possibilità di ampliare il

mercato potenziale e la visibilità della proprie offerte. Su tali

linee, in coerenza con l’esperienza maturata dallo Sportello Appalti

Imprese, le imprese e i professionisti del territorio interessati

all’argomento verranno guidati verso l’ingresso in tale mercato

economico.

“L’attuale normativa – commenta Pietro Paolo Spada, Segretario di

Confartigianato Sud Sardegna – prevede che le procedure di selezione

tra i fornitori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione

possano avvenire con procedura semplificata tra le imprese iscritte

alla piattaforma MEPA”. “Questo strumento – conclude Spada – è stato

pensato con l’obiettivo di razionalizzare la spesa per beni e servizi

delle amministrazioni del territorio, di ottimizzare le procedure di

acquisto e di supportare il tessuto produttivo locale nell’accesso

competitivo al mercato delle pubbliche forniture”.

