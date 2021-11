Master Pizza Champion 2021, trionfa il napoletano Raffaele Di Stasio

Il pizzaiolo campano d’origine ma brianzolo d’adozione Raffaele Di Stasio ha sbaragliato la concorrenza diventando il campione italiano assoluto del Master Pizza Champion 2021.

Sei emozionanti puntate in cui sedici concorrenti, scelti attraverso le tappe di selezione di Master Pizza Champion che si sono svolte in tutta Italia, si sono sfidati nel primo e unico talent dedicato alla pizza. Ma a conquistare la coppa del vincitore è stato solo uno di loro. A vincere la concorrenza è stato Raffaele Di Stasio, pizzaiolo di origine napoletana e titolare della pizzeria “Verace Assaje” a Lissone e di una seconda sede a Bovisio Masciago. Secondo classificato Claudio Bono, mentre sul gradino più basso del podio si è posizionato Fabio Strazzella.

I sedici pizzaioli in gara, fin dalla prima puntata, hanno dimostrato di essere tutti molto competenti e preparati, pieni di inventiva e spirito di competizione. Non sono mancati gli imprevisti, le risate, i sorrisi, le delusioni con i maestri dell’arte bianca che si sono sfidati all’ultimo impasto Pizza in pala, in teglia, la preferita dei clienti, la gluten free e la napoletana: sono state queste le sfide che la giuria ha lanciato ai concorrenti nelle prime cinque puntate.

Due, invece, le sfide dell’ultima puntata, che si è appena conclusa. I nostri tre pizzaioli rimasti in gara hanno dovuto cimentarsi nella preparazione di una pizza dessert e una “cavallo di battaglia”. Ai concorrenti è stato chiesto, infatti, di presentare alla giuria una pizza che sono soliti preparare nel loro locale e a quel punto Raffaele Di Stasio ha lasciato senza parole la giuria con entrambe le sue pizze gourmet, in particolare la dessert dedicata al papà che non c’è più: “Sognavo di arrivare in finale e ci sono riuscito. credo che l’ingrediente – per restare in tema culinario – del mio successo sia lo spirito di sacrificio che guida il mio lavoro. Non è facile rimanere a galla, né, tantomeno, emergere. I competitor sono tantissimi e agguerriti”.

Ormai Raffaele Di Stasio si sente un brianzolo, anche se l’amore per Napoli è presente anche nelle pareti del suo personalissimo locale caratterizzato da immagini molto belle sulle pareti realizzate dallo stesso maestro con un collage: “Da circa quindici anni vivo in Lombardia e sento di aver fatto la scelta giusta, per me e per i miei figli, ma non nego che mi manca tanto Napoli”.

Il maestro pizzaiolo aspetta dunque i clienti nelle sue due pizzerie dove è ora esposta la coppa del campione italiano di pizza, ennesimo riconoscimento per uno talento puro dell’arte bianca che continua a far parlare di sé unendo una personalità esuberante dal cuore grande ad una conoscenza tecnica assoluta della materia prima.