Lucido festival 2021:

Donne Extra-Ordinarie

20 novembre

VII edizione: 18-19-20-21 novembre

Il volo dall’aeroporto di Cagliari-Elmas procede senza turbolenze con la terza giornata del Lucido Festival 2021: donne extra-ordinarie.

Sabato 20 novembre la serata inizia alle ore 18.00 con uno spettacolo di interesse internazionale dal titolo “Dirty Paky Lingerie” scritto e interpretato da Aizzah Fatima. L’attrice porterà in scena un carosello di personaggi, rappresentanti dell’universo femminile pachistano-americano-musulmano, che mettono a nudo la propria identità scontrandosi con il sesso, la religione e la politica.

Alle ore 19.00 la giornalista Roberta Celot dialogherà con un’intervista con Alessia Refolo, atleta extra-ordinaria e autrice del libro “Se vuoi puoi”, slogan che la giovane talentuosa sta cercando di diffondere a chi, come lei, non ha avuto una vita semplice. La cecità causata da una malattia infantile, infatti, non ha fermato Alessia dal conquistare quattro medaglie d’oro alle Paralimpiadi.

Alle ore 20.00 la serata procede con una delle figure più di spicco nel panorama della parità di genere, Cathy La Torre, l’avvocata e l’attivista italiana converserà con le direttrici artistiche del Festival Michela Sale Musio e Tiziana Troja (Le Lucide).

Da questo dialogo emergeranno temi delicati e fragili, ma che nello stesso tempo hanno bisogno di una gran forza per poter emergere dalla quotidianità e il titolo dato all’incontro “Libertà, uguaglianza, sorellanza. Le nemiche occulte” si dimostra rappresentativo.

Torna in scena Angelo Trofa di Batisfera con “Donne Mito” alle ore 20.30, un appuntamento fisso del Festival che chissà questa sera quale interazione si creerà con il pubblico della performance mitologica.

Alle ore 21.00 arriva il momento delle domande alla presidentessa dello Spazio Donna Ceteris, Silvana Maniscalco, uno spazio dedicato a chi vorrebbe avere un confronto e un conforto da una professionista del Centro antiviolenza del campidano.

A concludere la penultima serata del Festival è “L’esperimento”, lo spettacolo scritto e interpretato dalla regista teatrale Monica Nappo, che andrà in scena alle ore 21.30.

L’attrice, nota anche nel mondo del cinema, condurrà il pubblico in un flusso di coscienza, un monologo in cui la donna si porrà delle domande e proverà a darsi delle risposte sul suo divorzio, rimuginando su un matrimonio ormai finito.

Programma sabato 20 novembre 2021

– Ore 18:00 – AIZZAH FATIMA in “Dirty Paky Lingerie” – Spettacolo sovratitolato in italiano

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

– Ore 19:00 – Gi.U.Li.A Giornaliste Sardegna – ROBERTA CELOT DIALOGA CON ALESSIA REFOLO autrice del libro SE VUOI PUOI – La vita al di là del buio – Intervista

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

Online – sui canali social di LucidoSottile (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube), Eja tv, Sardegna Eventi 24

– Ore 20:00 – LIBERTÀ, UGUAGLIANZA, SORELLANZA. LE NEMICHE OCCULTE – Le Lucide dialogano con Cathy La Torre – Domande e risposte

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

Online – sui canali social di LucidoSottile (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube), Eja tv, Sardegna Eventi 24

– Ore 20:30 – BATISFERA – ANGELO TROFA in “Donne Mito” – Performance di mitologia

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

Online – sui canali social di LucidoSottile (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube), Eja tv, Sardegna Eventi 24

– Ore 21:00 – SPAZIO DONNA CETERIS – Centro antiviolenza del campidano – risponde alle vostre domande con SILVANA MANISCALCO – Domande e risposte

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

Online – sui canali social di LucidoSottile (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube), Eja tv, Sardegna Eventi 24

– Ore 21:30 – MONICA NAPPO in “L’esperimento” – Spettacolo

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

Info e prenotazioni

Ogni biglietto sarà rigorosamente cartaceo, recapitato a casa dopo l’acquisto dal sito web lucidofestival.com oppure potrà essere acquistato direttamente presso il business centre dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas.

Il biglietto include un delizioso rinfresco.

Una parte del ricavato verrà devoluta alla casa di recupero per cani e gatti “Amici del branco”.

I posti per il pubblico in presenza saranno limitati a soli 50 al giorno.

https://www.lucidofestival.com/#il-festival