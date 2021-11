Lucido Festival 2021: Donne Extra-Ordinarie: 18-19-20-21 novembre

Dopo il successo di ieri, il viaggio verso l’universo femminile del Festival Lucido Sottile 2021: donne extra – ordinarie continua con la seconda giornata della kermesse dedicata alle donne straordinarie.

Il 19 novembre la sala del Business Centre dell’aeroporto di Cagliari-Elmas riaprirà le porte al pubblico alle ore 18.30conl’intervista “Differenza bestiale” al chirurgo veterinario e fondatrice della onlus Effetto Palla Monica Pais, condotta dalla giornalista e scrittrice Alessandra Quattrocchi e con un intervento de Le Lucide. Il dibattito verterà sulle difficoltà che può incorrere un animale con problematiche al momento di un’adozione, poiché spesso si imbatte in crudeli discriminazioni da parte degli umani.

Il Festival continua alle ore 19.30 con lo spettacolo dal vivo “Un cottage tutto per sé”, scritto e interpretato da Natalia Magni di Magnitudo Nove. L’attrice indosserà le vesti di Orsetta, una quasi quarantenne in cerca di stabilità, che attraverso incontri mancati, regali inaspettati e nuove partenze intratterrà il pubblico con una commedia leggera.

Alle ore 20.30 torna l’appuntamento con Angelo Trofa in “Donne Mito” che ancora una volta metterà in scena la performance mitologico interattiva, ma con una nuova forma poiché verrà costruita insieme al pubblico online.

L’atmosfera diventa più intima alle ore 21.00 con il Centro antiviolenza di Cagliari che con l’aiuto della mediatrice Silvana Maniscalco si aprirà nuovamente a un dialogo con il pubblico per rispondere alle domande degli spettatori presenti in sala e in diretta streaming.

La seconda giornata si concluderà alle ore 21.30con lo spettacolo dal vivo “Tosca e le altre due” scritto dalla drammaturga e attrice Franca Valeri, in cui le donne sono estranee tra loro, ma vicine alle passioni e alla politica della storia. In scena saranno presenti le attrici Laura Caparrotti, Marta Mondello e l’attore Andrea Ramosi della Kairos Italy Theater, compagnia di teatro italiano di New York che dal 2000 crea uno scambio culturale tra Italia e Stati Uniti.

Programma venerdì 19 novembre 2021

Ore 18:30 –DIFFERENZA BESTIALE – Alessandra Quattrocchi dialoga con Monica Pais, intervengono Le Lucide – Intervista

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

Online – sui canali social di Lucido Sottile (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube), Eja tv, Sardegna Eventi 24

Ore 19:30 – MAGNITUDO – Natalia Magni in “Un cottage tutto per sé” – Spettacolo

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

Ore 20:30–BATISFERA – ANGELO TROFA in “Donne Mito” – Performance di mitologia

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

Online – sui canali social di Lucido Sottile (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube), Eja tv, Sardegna Eventi 24

Ore 21:00 – SPAZIO DONNA CETERIS – Centro antiviolenza del campidano – risponde alle vostre domande con SILVANA MANISCALCO – Domande e risposte

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

Online – sui canali social di Lucido Sottile (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube), Eja tv, Sardegna Eventi 24

Ore 21:30 – Kairos Italy Theater – Laura Caparrotti, Marta Mondello e Andrea Ramosi in “TOSCA E LE ALTRE DUE” – Spettacolo

Dal Vivo – all’interno dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, presso la sala del Business Centre sita al piano superiore alle Partenze

Info e prenotazioni

Ogni biglietto sarà rigorosamente cartaceo, recapitato a casa dopo l’acquisto dal sito web lucidofestival.com oppure potrà essere acquistato direttamente presso il business centre dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas.

Il biglietto include un delizioso rinfresco.

Una parte del ricavato verrà devoluta alla casa di recupero per cani e gatti “Amici del branco”.

I posti per il pubblico in presenza saranno limitati a soli 50 al giorno.