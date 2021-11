Limemagazine, il nuovo brand stile Urban

Limemagazine di Marco D'Angelo apre il proprio brand di abbigliamento in stile Urban. Marco D'Angelo e Antonio Tibaldo, imprenditore di Alghero e titolare di PegPoint, hanno deciso di unire le forze ed aprire insieme un brand di abbigliamento

Marco D’Angelo e Antonio Tibaldo, imprenditore di Alghero e titolare di PegPoint, hanno deciso di unire le forze ed aprire insieme un brand di abbigliamento. Intervista a Marco d’Angelo.

Ciao Marco, raccontaci di questo Brand Buongiorno, il brand è stata una mia idea poi raccontata ad Antonio, amico e compagno di lavoro. Lui subito si è interessato ed è strano perché se non gli piace l’idea o sente che qualcosa non va, state sicuri che non fa niente.

Puoi dirci che logo ha il brand e che stile ha?

Abbiamo deciso di chiamarlo Lime il logo è lo stesso di Limemagazine. Abbiamo fatto un indagine di mercato e abbiamo notato che il logo piace, il logo è forte e fresco. Ma noi le nostre maglie le personalizziamo in base all’idea che vuole sviluppare chi acquista. Abbiamo intenzione di fare tante cose, ad esempio abbigliamento sportivo, abbigliamento per altri negozi, abbigliamento retro games. Immaginatevi di indossare una maglia stile nokia 3310 con snake, e le suonerie, oppure vi ricordate le mani slime? quelle che si trovavano nelle patatine? Ecco! una maglia con quello stile. Adesso invece come prima uscita useremo lo stile Urban.

Dai!!! che forte! bellissima idea, quindi possiamo dire che siete ormai operativi?

No ancora no, ma ci stiamo lavorando, possiamo dire di essere operativi al 100% a breve. Metteremo sul sito ufficiale un countdown, chi si iscriverà nel sito avrà uno sconto per comprare felpe, cappellini, pantaloni, completi, magliette.

Allora che dire vi aspettiamo con ansia! intanto inseriamo alcune foto che ci hai mandato e aggiorneremo i lettori una volta che uscite! Grazie Marco.

Grazie a voi, si si tutti i giornali saranno avvisati, e avrete delle notizie molto calde