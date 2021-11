La prima «Festa del Calcio Mario Mariozzi» a Carpineto Romano. Al Galeotti trionfa la Nazionale Giornalisti Rai

La compagine dell’azienda di Stato si è imposta per 2-1 dopo essere andata in svantaggio. La premiazione con il sindaco Stefano Cacciotti. La manifestazione sarà ripetuta ogni anno.

La prima «Festa del Calcio Mario Mariozzi» (prestigiosa ala destra degli anni 50/60, poi tecnico e Ds di diverse squadre laziali) a Carpineto Romano è andata alla Nazionale dei Giornalisti Rai.

La compagine dell’azienda di Stato – ben guidata da Americo Mancini, capo della Redazione Economia al Gr1 Rai – si è imposta per 2-1 contro le Vecchie Glorie Semprevisa, ribaltando il risultato nei minuti finali del match giocato allo stadio Galeotti.

Una gara caratterizzata in gran parte dalla pioggia nel bellissimo impianto di Carpineto Romano e ben giocata da entrambe le squadre. Vantaggio dei padroni di casa, poi la reazione d’orgoglio nel finale della Nazionale dei Giornalisti Rai, oggi in completo bianco, che è riuscita in pochi minuti a segnare per due volte conquistando così – dopo le sconfitte rimediate a Jenne (Roma) alla Mariozzi Cup e a Taormina, in Sicilia – il primo trofeo di questa nuova manifestazione.

Un appuntamento calcistico alla memoria di Mario Mariozzi (ex tecnico anche della Semprevisa), ma valido anche come Memorial per ricordare Vincenzo Massicci, Ottorino Jannucci, Bruno Cappuccio, Giuseppe Stella e Massimo Carella. Un evento che, come ha ribadito il sindaco Stefano Cacciotti (il figlio di Massimo, ex centrocampista dei biancoverdi di Mariozzi), si conta di ripetere ogni anno allo stadio Galeotti.

A consegnare i premi è stato lo stesso sindaco Cacciotti alla presenza, tra gli altri, degli assessore allo Sport Graziano Astri (anche lui in campo) e alla Cultura Emanuela Massicci, nonché della consigliera delegata alle Politiche giovanili Giovanna Cacciotti. Il premio speciale è andato all’ex bomber dei biancoverdi, Giuseppe Pascucci. Alla gara ha assistito anche il presidente della Semprevisa, Stefano Santucci. Al club locale è stata donata una copia del libro «Il Pallone nel Cuore» (dedicato a Mario Mariozzi), che entra così negli archivi della società di Carpineto Romano.