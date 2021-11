La pioggia non ferma la lotta a virus e batteri tramite la prevenzione

Il fatto che i contagi pur continuando ad esserci siano abbastanza contenuti, da certamente fiducia nel fatto che si possa continuare a procedere verso un ritorno alla normalità che conoscevamo fino all’inizio del 2020. In aggiunta, l’avvicinarsi delle feste, fa sognare che sotto l’albero ci sia proprio la normalità.

Tuttavia la normalità tanto sperata potrà arrivare solamente se i protocolli continuano ad essere rispettati e, ancor prima, se le persone sono davvero informate su cosa siano virus e batteri, come si diffondano, di quale ambiente necessitino per vivere e quindi capire quali misure preventive attuare. Affinché queste informazioni siano conosciute, i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology stanno continuando a divulgare materiale informativo all’interno del quale sono contenute tutte queste informazioni. L. Ron Hubbard disse “Un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”. Ecco perché, solamente a Cagliari, sono già oltre 15000 le persone che sono state informate e i volontari effettuano iniziative di questo tipo con cadenza settimanale.

Anche nella serata di mercoledì 3 novembre, nonostante la pioggia, il materiale informativo è stato portato nelle attività commerciali di Cagliari all’interno delle quali i titolari sono stati coinvolti affinché a loro volta passino il materiale ai propri clienti. Non sono mancati lamenti preoccupati in quanto si sa, con l’arrivo della stagione fredda possono esserci più possibilità che i virus circolino e un nuovo aumento di casi covid sarebbe un grave danno. Ad ogni modo è stato un motivo in più per apprezzare la campagna dei Ministri Volontari in quanto i modi per prevenire la diffusione di virus e batteri esistono e conoscerli è certamente un arma in più che si può utilizzare per avvicinarci sempre di più alla tanto sognata normalità.