La musica di Gianmario Strappati applaudita in Honduras e nelle Filippine

Il concertista Gianmario Strappati reduce da un’importante tournee’ in Bulgaria si è esibito di recente in Honduras (Tegucigalpa) per l’Istituto Central Vicente Caceres e il 13 Novembre nelle Filippine per il Centro Musicale Casa San Miguel.

Presenti ai concerti un pubblico numeroso nonché musicisti di orchestre sinfoniche e cameristiche. Il musicista che tiene regolarmente corsi di perfezionamento in accademie, conservatori e centri di alto perfezionamento musicale del nostro Paese, ha ricevuto grandi consensi per le sue interpretazioni comprendenti musiche di Bach, Arutiunian, Stevens, Williams e i classici della letteratura italiana .