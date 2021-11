La Maddalena: prosegue l’incitazione ad essere un buon esempio

Le notizie quotidiane mostrano una società caotica nella quale parlare di felicità sembra quasi un modo per stuzzicare le persone. Molti pensano alla felicità come utopia, altri associano i sogni a questo stato d’animo e guardano nel portafogli per stabilire se potranno mai essere felici. E’ possibile che se si chiedesse a 100 persone quale sia il significato della parola felicità ci si ritroverebbe di fronte a 100 differenti definizioni. Sicuramente, tutti quei 100 hanno sperimentato felicità in un momento o nell’altro della propria vita.

Ecco perché da alcune settimane, a La Maddalena, i volontari della Fondazione La Via della Felicità continuano con attività volte a incitare i propri concittadini a dare un buon esempio, ad avere più cura di se stessi, gli altri e l’ambiente. In effetti, amore e rispetto verso se stessi e gli altri, sono strettamente connessi alla felicità e la perdita di questi elementi spalanca le porte dell’inferno per coloro che vivono in modo incurante e senza la considerazione della dignità degli altri.

Poiché certamente la fascia d’età che maggiormente dovrebbe essere sensibilizzata su questi temi sono i ragazzi più giovani, i volontari mercoledì 3 novembre, distribuiranno gratuitamente decine di copie del libro “la Via della Felicità” di L. Ron Hubbard, nella versione semplificata, proprio per i ragazzi. Gli interessanti feedback avuti da insegnanti maddalenini, che hanno detto che questo libro potrebbe benissimo essere utilizzato nelle lezioni di educazione civica, è testimonianza del fatto che questo libro, codice morale non religioso, possa veramente aiutare i lettori, anche quelli più giovani, a guardare la vita e diventare capaci di avere la moralità come metro di giudizio per le proprie azioni.