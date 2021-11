La Dieta Mediterranea sbarca in Giappone con il simposio internazionale

MeDiet Japan.

Tokyo 16 Novembre 2021 – Al via il simposio organizzato dalla Camera di

Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) MeDiet Japan, un grande evento

internazionale, alla sua prima edizione dedicato alla dieta mediterranea

e agli stili di vita salutari, che si terrà online venerdì 18 e 19

Novembre 2021 dalla sede di Tokyo di ICCJ.

Due giornate intervallate da tavole rotonde, video interviste e live

talk, l’evento riunisce alcuni dei nomi internazionali più importanti

coinvolti nella ricerca e nella promozione della dieta mediterranea,

esperti nei campi della medicina, della nutrizione, dello sport, della

cucina e di uno stile di vita sano per un confronto sullo stato

dell’arte con un focus particolare sul Giappone e le sue culture

culinarie.

Tra gli importanti ospiti parteciperanno anche gli atleti medaglie

olimpiche Vanessa Ferrari, Carolina Kostner e Yuki Kawauchi.

“_Sono contenta di partecipare alla prima edizione del simposio

MeDiet, come sportiva e italiana, la dieta mediterranea rappresenta il

mio modo di mangiare da quando sono piccola e penso sia importante farla

conoscere e raccontarne i suoi benefici al pubblico giapponese_”

racconta Vanessa Ferrari.

_”Con la tutela Unesco, nel mondo è cresciuta la consapevolezza del

valore della dieta mediterranea, riconosciuta per i suoi effetti

benefici sulla salute dell’organismo e nella prevenzione delle

principali malattie contemporanee. Negli ultimi decenni la sua

popolarità è cresciuta costantemente in Giappone e in Asia, aumentando

anche la domanda dei prodotti base della dieta mediterranea. Rimane

tuttavia un’abitudine alimentare ancora poco assimilata da gran parte

della popolazione asiatica_” cosi Davide Fantoni General Manager della

Camera di Commercio Italiana in Giappone dichiara a supporto

dell’evento.

Il Simposio oltre promuovere abitudini alimentari sane, mira a

confrontare la dieta mediterranea e la dieta giapponese, considerate tra

le più sane al mondo.

Il format del simposio si propone di essere un sito web di riferimento

per rispondere a curiosità sulla dieta mediterranea, diviso in 4 macro

categorie, MeHealth, MeCulture, MeLifestyle e MeKitchen, attraverso

interviste video registrate, gli esperti rispondono a domande sulle

buone abitudini alimentari e su stili di vita sani e sostenibili.

MeDiet Japan è anche un evento live, il 19 novembre infatti, dalle ore

7:00 alle ore 11:30 (CET time), 20 esperti discutono su come migliorare

la qualità di vita partendo da prospettive diverse.