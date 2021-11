La banda musicale della GDF presenta il Calendario 2022

PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2022 DEL CALENDARIO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO.

Questo pomeriggio alle ore 18:30 avrà luogo, presso l’Auditorium “Parco della Musica” di Roma, la presentazione del Calendario Storico per l’anno 2022, dedicato alla proiezione internazionale della Guardia di Finanza in virtù del progressivo potenziamento della rete estera del Corpo quale Forza di Polizia deputata al contrasto delle violazioni in materia economico finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dott. Daniele Franco, e del Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana.

L’evento, che sarà condotto dal noto volto televisivo Cristiana Capotondi, sarà impreziosito dal Concerto della Banda del Corpo, diretta dal Maestro Col. Leonardo Laserra Ingrosso, che – con le sue note musicali – intratterrà le Autorità e gli ospiti che parteciperanno alla serata.