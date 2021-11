“King Dragon” e HP Sport RRT vestono il tricolore Slalom del Gruppo RS

La bacheca dei trofei di HP Sport RRT si arricchisce di un nuovo riconoscimento, questa

volta nello Slalom. Dopo aver percorso la Penisola in lungo e in largo, “King Dragon”

nell’ultimo appuntamento del campionato italiano slalom il ‘Monte Condrò’ disputatosi a

Serrastretta, al volante della MINI Cooper S della Tirreno Corse ha vinto titolo del Gruppo

RS, successo che arriva dopo quello ottenuto nel rally in occasione della finale di Modena

con l’Alfa Romeo 147 JTD. Grande la soddisfazione per il driver che ha ringraziato quanti

hanno permesso tutto ciò. Sulla stessa linea, la struttura sportiva laziale che ha così

commentato: “Una stagione ricca di grandi soddisfazione visto i titoli nazionali arrivati

nella nostra bacheca fino a questo momento. Un grazie per l’ottimo lavoro svolto da parte

di quanti hanno condiviso questa stagione sportiva, che ci vede ancora impegnati su più

fronti”.