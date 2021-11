Ispirazioni dalla Bellezza: nuova iniziativa culturale gruppo Interazione

Il gruppo civico Interazione propone, per la serata di lunedì 22 novembre, una conferenza on-line dal titolo “Ispirazioni dalla Bellezza”.

“In una società che si sofferma sempre meno, sempre troppo poco, sulla profondità dell’esperienza interiore della vita di tutti i giorni, ci sono realtà culturali che che continuano a farsi da portavoce di una volontà di riflessione su ciò che rende ogni persona un pezzo unico nel quadro stereotipato nel quale l’inclusione sembra imposta e la libertà presentata come utopia.”

Ad approfondire l’argomento nei suoi vari aspetti saranno illustrissimi oratori. Si alterneranno il Prof. Danilo Littarru, docente di religione, giornalista e psicologo il quale esporrà gli aspetti effimeri della bellezza che possono trarre in inganno e possono condurre a un tentativo di identificarsi in qualcosa o qualcuno che non si è; gli farà seguito il Maestro Christian Anzinger, docente di violino del conservatorio “G. Verdi” di Milano, membro di giurie musicali per concorsi internazionali e attivo partecipe di numerosi progetti culturali, si farà portavoce di quanto la necessità di una ricerca interiore, alla base di qualsiasi ambito della vita ma ancor più nell’arte, sia lo slancio necessario perché talento e capacità tecniche sfocino in ciò che è la vera bellezza. Infine la giornalista e scrittrice Virginia Saba renderà il pubblico partecipe delle ricerche filosofiche che, attraverso la musica e altre forme d’arte, l’hanno condotta ad una profonda riflessione sulla bellezza e i suoi canoni.

Interazione è un gruppo civico, formato da liberi cittadini per i liberi cittadini, non è nuovo nel portare all’attenzione del pubblico argomenti riflessivi su aspetti della vita quotidiana che possono essere maggiormente apprezzati.

Fondato a Cagliari nel 2016 da rappresentanti della religione Cattolica, Musulmana, Hare Krishna, cultura dei nativi Dine-Navajo e Scientology, in questi anni ha portato al pubblico tematiche legate alla spiritualità, alla scienza, a problematiche sociali quali il sistema carcerario, il consumo di droga e la violenza sulle donne. Interazione si adopera per una cultura di comprensione reciproca, una cultura che dimostri quanta ricchezza possa esserci nel conoscere ciò che ci differenzia e tramite questa realizzare una crescita interiore. La conferenza di lunedì 22 novembre, come in ogni altra occasione, sarà aperta a chiunque voglia assistere.

advertisement

Come accedere all’evento on line sulla piattaforma Zoom alle 20:00:

LINK: https://us02web.zoom.us/j/3762422649?pwd=L2hWUGlMWHJjcTVWTEQ3bGs2TTRuUT09