Insularità, Deidda (FDI): primo passo di riforme per la Sardegna

Insularità, Deidda (FDI): sia primo passo di riforme a favore della Sardegna e isole

“Ringrazio tutti i nostri senatori che, pur non provenendo dalla Sardegna, hanno sostenuto convintamente la legge votando a favore del ddl costituzionale d’iniziativa popolare per la modifica dell’articolo 119 della Costituzione.

Grazie al Sen. La Pietra che nel suo mandato si è fatto promotore tra l’altro della richiesta della Zona Franca per le Isole Minori, come tutta Fratelli d’Italia, a partire da Giorgia Meloni, per la Sardegna. Questa approvazione è un primo passo e ribadisco che da parte nostra c’è tutta la disponibilità per compiere i passaggi velocemente.

Una dedica al compianto amico Roberto Frongia: padre di questa iniziativa”, così Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia