Iniziano i tavoli tematici per gli stati generali del cinema in Sardegna

La risposta e partecipazione all’incontro del 3 novembre di avvio degli Stati Generali del Cinema in Sardegna, è stata straordinaria e davvero incoraggiante: oltre 130 persone collegate su Zoom per circa quattro ore di lavoro serrato!

Con così poco preavviso! Grazie, grazie, grazie, innanzi tutto per aver risposto così numerosi.

È emerso senza dubbio che dovremo integrare un’altra sessione plenaria di riflessione e studio, ma intanto cominciamo ad andare a fondo con i tavoli tematici in questa fase esplicitamente destinati alle attuali categorie beneficiarie dei fondi della LR 15/2006.

Dobbiamo lavorare sulle specificità dei segmenti produttivi e delle categorie di seguito indicate, invitandovi – per poter dialogare insieme analiticamente sulle tematiche di categoria – in gruppi focalizzati che non siano dispersivi né generalisti.

In questa fase vi invitiamo ad individuare un rappresentante per impresa/ditta/società/associazione/centro di formazione: pensate alla vostra esperienza ed individuate la categoria dove sentite di poter dare il miglior contributo, rispettando la divisione di ruoli di filiera con la responsabilità e la competenza che ci caratterizza.

Non basatevi sulla curiosità o i desiderata ma sulla effettiva capacità di contribuire al dialogo in simultanea, come beneficiari delle risorse e direttamente interessati dal fondo. Parallelamente, convocheremo le riunioni delle maestranze e dei tecnici, attualmente non compresi né inclusi nei finanziamenti di legge.

Sarà nostra premura aggiornare con congruo anticipo i calendari e la roadmap da pubblicare sul sito istituzionale e sui social e nei prossimi giorni pubblicheremo anche le sintesi della riunione precedente.

Vi rinnoviamo l’invito a partecipare ad un tavolo e – proprio se impossibilitati – ad inviare contributi di una/due cartelle che sintetizzino le vostre note sulla attuale Legge Regionale all’indirizzo dedicato statigenerali@sardegnafilmcommission.it

Nevina Satta e Gianluca Aste

Direttore e Presidente della Fondazione Sardegna Film Commission