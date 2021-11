Infanzia, UN TEATRO PICCOLISSIMO presenta “Mignolina”

UN TEATRO PICCOLISSIMO, terza edizione, ultimo atto. La rassegna di teatro dedicata alla prima infanzia, organizzata dal Cada Die Teatro, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi, si chiude con l’appuntamento di domani, sabato 20 novembre (doppia pomeridiana, alle 16 e alle 17.30, per soddisfare le molte richieste ricevute), a Pirri, nell’Aula Magna Dante di via Sant’Isidoro, dove si celebra anche la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia.

Lo spettacolo

In scena MIGNOLINA, recente produzione di Cada Die, spettacolo di e con Francesca Pani, ispirato a una fiaba di H.C. Andersen, collaborazione al testo e regia di Silvestro Ziccardi, filastrocche di Andrea Serra (libro realizzato da Maria Teresa Todde e Francesca Pani; contributo alle immagini di Giaime Ziccardi; luci e audio di Emiliano Biffi; Mignolina è stata realizzata da Simonetta Birardi).

C’era una volta una mamma che ancora mamma non è.

C’era una volta una figlia che ancora non c’è.

C’era Mignolina, figlia di un desiderio.

Mignolina è una bambina nata tra i petali di un fiore, alta come il dito di una mano, talmente piccola che si può nascondere dentro a un libro che qualche volta è il suo rifugio. Insieme a lei ci avventuriamo tra le pagine fatte di stoffa, carta e colori, ripercorrendo una storia che non è solo rose e fiori. Un viaggio tra animali fantastici e mostruosi, creature gentili e amiche, tra prati e fiori, attraverso stagioni ed emozioni, con il sole e la pioggia, sopra e sotto la terra…

“Sarà lungo il cammino, lo faremo insieme a una bambina talmente piccola che sembra impossibile possa riuscire a realizzare anche i desideri più grandi!”.

Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia

A proposito della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, sarà ancora possibile visitare la mostra sui diritti dei bambini all’arte e alla cultura allestita negli spazi dell’Istituto comprensivo 1-2 di Pirri, al Teatro Leopardi e nell’Aula Magna Dante.

Diciotto principi tradotti in ventisette lingue, accompagnati dalle illustrazioni create appositamente da disegnatori italiani. Parole e immagini, insieme, per affermare il diritto dei bambini e delle bambine di tutto il mondo all’arte e alla cultura.

La rassegna Un Teatro Piccolissimo, che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, registrando la voglia dei bambini e delle loro famiglie di tornare a teatro, è inserita nel progetto SUL FILO – Una rete per piccoli equilibristi, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Info e prenotazioni

Ingresso: matinée per le scuole 4 euro // pomeridiano 5 euro

Mail: biglietteria@cadadieteatro.com – sulfilo2018@gmail.com

Telefono: 328 2553721 – 070 5688072

La biglietteria aprirà alle 16.30, un’ora prima degli spettacoli

A seguito delle disposizioni sul Covid-19 è richiesta la prenotazione

Ingresso con Green Pass

Scadenza prenotazioni: alle 12 nei giorni di spettacolo

Il progetto

Il progetto SUL FILO coinvolge, oltre a Cada Die Teatro, Cemea Sardegna e La Carovana, una rete di scuole, gli Istituti Comprensivi Pirri 1 e Pirri 2 (Pirri – Cagliari), Via Stoccolma (Cagliari), Mons. Saba (Elmas), istituzioni di ricerca, l’Università di Cagliari (Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia) e l’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Genova, l’associazione nazionale Sapie (Società per l’apprendimento e istruzione informati da evidenza), l’associazione Donne e Mestieri di Santa Teresa (Pirri) e il Comune di Cagliari.

www.percorsiconibambini.it/sulfilo

Il progetto Sul Filo è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

www.conibambini.org