In Sardegna corsi per guidare i mezzi operativi

Anche in Sardegna i corsi di e-distribuzione per guidare i mezzi operativi in condizioni estreme

Formazione al personale per operare sul territorio in maniera efficace e in sicurezza, anche in situazioni di difficoltà, garantendo un’elevata qualità del servizio

Nuoro, 11 novembre 2021 – Anche in Sardegna sono iniziati i corsi di E-Distribuzione per la formazione del personale operativo alla “Guida sicura in fuoristrada di mezzi leggeri e pesanti” per formare tecnici specializzati in grado d’intervenire su qualsiasi emergenza nazionale che coinvolga la rete elettrica, anche in condizioni di difficoltà dovute al maltempo o altre criticità per cui sia necessario muoversi con i mezzi operativi 4×4.

L’emergenza climatica rende infatti sempre più frequente la necessità di dover operare in condizioni estreme e perciò E-Distribuzione procede con attività di formazione finalizzate a poter operare anche in queste condizioni in maniera efficace, riducendo i tempi d’intervento ma sempre con la massima attenzione alla sicurezza.

Questa tipologia di corsi, partiti in Piemonte presso il Centro di Addestramento Operativo di Sestriere sono stati recentemente esportati anche con la formula “Sestriere Outdoor” in Sardegna, con un profilo specialistico molto alto. Sfruttando l’orografia del territorio, è possibile simulare tutte le condizioni, anche estreme, che si presentano durante gli interventi di esercizio della rete elettrica di distribuzione.

advertisement

I corsi specialistici in ambiente montano, sia estivo che invernale, sono quindi un’eccellenza, in quanto sviluppano un’altissima attenzione sul concetto di “limite” e di “sensibilità”, garantendo – in caso di necessità – interventi in tempi brevi, sicuri ed efficienti, anche seguendo la regola delle 3 C (comunicazione, collaborazione, concentrazione), che trova ampia applicazione nella quotidianità professionale, creando cultura della sicurezza.

“Questi corsi permettono o ai nostri tecnici di operare anche in condizioni particolarmente avverse – commenta Enrico Bottone, responsabile dell’Area Nord Ovest di E-Distribuzione – è nel nostro interesse continuare ad investire nella formazione e sensibilizzazione al rischio in questi ambienti, per essere sempre più vicini al territorio della Sardegna e operare in modo veloce e sicuro in ogni situazione”.

I corsi si stanno svolgendo a Olzai (località Su Pinnetu) col docente Marco Valieri, responsabile del Centro di Addestramento Operativo del Sestriere, con una serie di attività di formazione sui mezzi 4×4 offroad in normale dotazione (Guida sicura in fuoristrada).