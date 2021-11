“In principio”, Rosario Musmeci torna in libreria col romanzo edito da “Città del Sole Edizioni”

Educatore e politico, lo scrittore siciliano, sassarese di adozione, è al suo secondo romanzo dopo “Il terzo scatto”, edito nel 2018 dalla stessa casa editrice.

Chiara è la protagonista di “In Principio”, il romanzo edito da Città del Sole Edizioni con cui lo scrittore Rosario Musmeci torna in libreria.

Chiara, docente di Storia moderna all’Università di Pisa, torna nel suo paese d’origine, in Sicilia, per completare una ricerca di storia locale e vendere la casa di famiglia, che dopo la morte della madre è ormai disabitata. In quel breve soggiorno nel piccolo mondo cui aveva appartenuto, Chiara capisce che per lasciare definitivamente quel posto deve fare i conti con le vicende collettive che hanno segnato gli anni della sua formazione, tra il sogno di costruire un mondo migliore, più giusto e libero, le trasformazioni epocali di inizio anni Novanta, che ridisegnano la geografia politica europea, e la rivoluzione del web e della comunicazione.

L’opera sarà presentata in anteprima giovedì 11 novembre alle 18 nella sala Angioy del palazzo del Governo di piazza d’Italia, a Sassari, che ospita la Provincia di Sassari e la Prefettura di Sassari. Nel corso dell’incontro pubblico organizzato con Provincia di Sassari, Libreria Koiné e Ubik, l’autore dialogherà con Aldo Maria Morace e Sante Maurizi.

Siciliano di nascita, sardo d’adozione, Rosario Musmeci vive a Sassari. Educatore studentesco in diversi istituti scolastici cittadini, si è sempre diviso tra lavoro, politica e impegno associativo. Già assessore del Lavoro e dell’Istruzione della Provincia di Sassari e Capo di Gabinetto dell’assessorato regionale della Cultura e dell’Istruzione, attualmente è presidente dell’Associazione camperisti Torres e ideatore del Festival internazionale del turismo itinerante e delle attività ludico-sportive all’aria aperta. Appassionato di arte e letteratura, è al suo secondo romanzo.