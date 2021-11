In Marmilla il bando “Includis” avvia tirocini per diversamente abili

Il Plus di Sanluri, gestito dall’Unione Marmilla, ha pubblicato il bando “Includis”. Pronto l’avvio di tirocini per i diversamente abili; le richieste di enti pubblici e privati dovranno pervenire entro il 22 novembre.

Un inserimento lavorativo, che supera ogni barriera.

Per questo il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona (Plus) del distretto di Sanluri , gestito dallo scorso 1 giugno dall’Unione di comuni “Marmilla”, cerca nel territorio soggetti interessati ad accogliere i destinatari del progetto “Includis” e ad avviare le attività di tirocinio.

Il Plus ha pubblicato un bando per raccogliere manifestazioni di interesse di enti o aziende del settore pubblico o privato, disponibili ad ospitare le persone diversamente abili, destinatarie del progetto Includis, per un tirocinio di almeno due mesi e della durata di non più di dodici mesi.

I DESTINATARI

Con il progetto “Includis” la Regione vuole incrementare l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva, di cittadini inoccupati residenti nei 21 comuni del Plus di Sanluri (Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca) con disturbi mentali o dello spettro autistico in carico ai dipartimenti di salute mentale, centri di salute mentale e unità operative di neuropsichiatria e psicologia dell’ infanzia e adolescenza, ma anche ai residenti con disabilità mentale, intellettiva e/o psichica in carico ai servizi sociali o socio-sanitari. E ancora i soggetti con disabilità riconosciuta ai senti dell’art.3 della legge 104 del 1992.

I TIROCINI

I soggetti ospitanti le persone diversamente abili per i tirocini possono essere datori di lavoro pubblici o privati e dovranno assicurare la presenza di un tutor aziendale interno per affiancare i tirocinanti sul luogo di lavoro. Il tutor dovrà possedere esperienza e capacità adeguata e coerente con il progetto formativo individuale per garantire il necessario supporto professionale e lavorativo all’azienda ospitante e il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor potrà accompagnare al massimo tre tirocinanti.

LE DOMANDE