Il tornello dei dileggi, di Salvatore Massimo Fazio. In libreria da giovedì 11 novembre

In libreria da giovedì 11 novembre il nuovo libro di Salvatore Massimo Fazio, Il tornello dei dileggi, pubblicato da Arkadia Editore collana Eclypse.

Un romanzo d’esordio che intriga fin dalla prima pagina, tra parallelismi letterari e abbuffate di buone letture Salvatore Massimo Fazio conduce il lettore nei meandri della scrittura senza mai Smarrirsi.

Romanzo divertente, a tratti esilarante, che non permette al lettore di staccarsi dal libro. La storia è incentrata tra diverse città che hanno un nome reale: Catania, Milano, Torino.

I personaggi protagonisti sono quattro che si riducono a uno solo nell’ultimo capitolo dove sfiniti dalle risate a crepapelle si sprofonda in un incubo che lascia interdetto il lettore: chi è Adriana? Chi Paolo? Chi Federica? Chi Giovanna? Il romanzo rappresenta i diversi ruoli che l’autore vive nel mondo.

Né di formazione né distopico, semplicemente un nuovo modo di scrittura che potrebbe richiamare Kafka, consegnandoci un talento che si affaccia alla narrativa sulla soglia dei 50 anni.

Salvatore Fazio, detto Massimo, è nato a Catania nel 1974. Scrittore, filosofo, giornalista, agitatore culturale e pittore, collabora con il quotidiano nazionale “La Sicilia”, il web magazine “Sicilymag.it” e il mensile catanese “Paesi Etnei Oggi”.

Nel 2014 ha fondato il blog “Letto, riletto, recensito!”. Dopo la prima laurea (2002), pubblica nel 2005 I dialoghi di Liotrela. L’albero di Farafi o della sofferenza, con il poeta e scrittore Giovanni Sollima. Nel 2007 consegue la seconda laurea.

Nel 2016 pubblica il saggio Regressione suicida. Nel 2019 è presente nell’antologia Catanesi per sempre e, nel 2020, in Siciliani per sempre. Ha vissuto a fasi alterne tra Catania, Roma e Torino. Presidente del comitato scientifico al Festival internazionale del libro e della cultura di Catania “Etnabook”, è presidente di giuria al primo contest regionale “Sicilia Dime Novels”.