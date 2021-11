Il tempo in Sardegna

MERCOLEDI’: un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico su litorale occidentale, litorale meridionale e interne meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale orientale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; su interne settentrionali e rilievi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Mare di Sardegna e Tirreno da mosso a molto mosso; Canale molto mosso.

advertisement