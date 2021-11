Il tappeto è stato originariamente donato dallo sceicco Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, a papa Francesco in visita in Vaticano nel settembre 2016 dove i due leader si sono incontrati per discutere del rafforzamento dei legami diplomatici esistenti e della promozione dell'armonia interreligiosa.

Il regalo degli Emirati Arabi Uniti a Papa Francesco è stato reso come token non fungibile (NFT) che sarà disponibile per l’acquisto per $ 150.000 ad Abu Dhabi Art questa settimana.

Impostato per essere presentato lunedì, l’iconico Pontifex Carpet è stato trasformato in un NFT e verrà visualizzato in una cornice dorata decorata su una tela digitale da 65 pollici.

Secondo la Fatima bint Mohamed bin Zayed Initiative (FBMI), a capo del progetto, l’80% dei proventi andrà ai tessitori afgani che hanno creato il tappeto e alle loro famiglie.

L’unica versione esistente del Tappeto Pontifex, che misura 272×183 cm, rimane in possesso di Papa Francesco, ma per immortalare l’opera d’arte è stato creato un NFT dall’originale dal Collettivo Morrow. I tessitori hanno anche realizzato una replica del tappeto di 185x125cm, da regalare all’acquirente della NFT.

Maywand Jabarkhyl, CEO di FBMI, ha dichiarato: “Il processo di trasformazione di uno dei nostri tappeti più iconici in un NFT è un passo avanti cruciale per la nostra iniziativa. Non solo ci dà la possibilità di portare i nostri progetti a un pubblico globale, ma apre un nuovo flusso di entrate, che sarà prezioso per i nostri artigiani in Afghanistan, in particolare alla luce dell’ultima crisi. Con i rigidi mesi invernali che si avvicinano rapidamente, i fondi raccolti andranno a fornire aiuti di base alle persone più vulnerabili in Afghanistan”.

“Una delle cose migliori delle NFT è che restituiscono la sovranità agli artisti, permettendoci allo stesso tempo di raggiungere più persone in tutto il mondo poiché le NFT non sono vincolate da restrizioni geografiche o fisiche”, Jen Stelco, Head of Design presso il collettivo MORROW, ha affermato, prima di aggiungere: “Lavorare con i design di FBMI ha permesso a MORROW di realizzare NFT da tappeti progettati da donne in Afghanistan, che stanno anche beneficiando della tecnologia blockchain, che è in grado di apportare cambiamenti reali e duraturi alle loro vite”.