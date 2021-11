Il punto di Roberto Napoletano: se il Paese fallisce è colpa loro

La Nuova Ricostruzione si fa solo se i partiti capiscono che non possono bruciare la carta Draghi.

Farebbero bene i gattopardi dei partiti italiani a ricordarsi che se vogliono continuare a fare propaganda si ritroveranno sul banco degli imputati per il fallimento dello Stato. Se anche un signore come De Luca che ha percentuali di spesa dei fondi europei da microscopio, si permette di esortare a non seguire le indicazioni del governo che ha salvato il Paese, si prova un senso di smarrimento e di paura. Vuol dire che siamo davanti a un sistema impazzito. In molti dei Comuni del Sud le riforme della pianta organica non sono mai state fatte, non ci sono più ingegneri, non ci sono più tecnici. Non si sa bene che cosa sia l’intelligenza artificiale. Nei ministeri tranne pochissimi siamomessi malissimo. Non ci sono manager veri. Non ce ne è uno di ministero che ha un ufficio studi, un database giuridico, una forma moderna di organizzazione del lavoro. Il gioco di squadra Franco-Garofoli-Mazzotta mette un argine a tutto ciò e Draghi tiene la rotta ferma. I partiti giochino questa partita, non altre