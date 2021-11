Il Presidente del Coni Luigi Malagò a Cagliari.

Assessorato regionale allo Sport e Coni Sardegna premiano atleti e tecnici reduci dalle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo 2020 e altre personalità di pregio del mondo sportivo.

Mercoledì 10 novembre 2021, alle 16, al T-Hotel di Cagliari, via dei Giudicati 66, si tiene la cerimonia La Sardegna nell’Olimpo dello sport. L’evento – realizzato grazie all’ospitalità di una delle strutture alberghiere di eccellenza del capoluogo isolano e organizzato dall’Assessorato regionale allo sport e dal Coni Sardegna – prevede la consegna dei premi dedicati agli atleti e tecnici sardi che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020, nonché ad altre personalità di pregio del mondo sportivo. Conduce la serata la giornalista Rai Simona Rolandi. La manifestazione segue nei dettagli le misure preventive anti Covid-19.

Alla presenza dei presidenti del Coni Giovanni Malagò, della Giunta regionale Christian Solinas e dell’assessore regionale allo sport Andrea Biancareddu saranno premiate le medaglie d’oro olimpiche Filippo Tortu e Lorenzo Patta, il bronzo Stefano Oppo, nonché Francesca Deidda, Dalia Kaddari, Marta Maggetti, Wanderson Polanco, Davide Ruiu, Andrea Agrusti, Marco Spissu e Alessia Orro (fresca vincitrice dell’Europeo in Serbia). Ci saranno anche gli atleti paralimpici Giovanni Achenza (bronzo nel Triathlon), Rita Cuccuru e Sara Desini. Riconoscimenti anche per il ginnasta Nicola Bartolini, neocampione mondiale nel corpo libero, Ilaria Meloni, bicampionessa italiana nel tandem su pista di ciclismo paralimpico, Sara Spano, record mondiale nella 4×100 Fisdir, Sergio Massidda, campione del mondo ed europeo nel sollevamento pesi junior. Premi per i tecnici Sebastiano e Gonario Corbu, Stefano Porcu, Francesco Garau, Stefano Loddo. Presente anche una delegazione di Luna Rossa Prada Pirelli, vincitrice della Prada Cup e finalista dell’America’s Cup in Nuova Zelanda.

L’evento. L’organizzazione è supportata da T-Hotel, Assessorato regionale allo Sport, Coni, Coni Sardegna, Cantine di Dolianova, Caseificio Fratelli Codonesu, Riso Passiu, Venus Dea, Fioricoltura Daniela, Autonoleggio L’Arcobaleno.

Media e stampa. Sono disponibili 50 accrediti media-stampa che potranno essere prenotati via mail su HYPERLINK “mailto:sardegna@coni.it” sardegna@coni.it.

Partecipazione. L’ingresso è riservato agli atleti e ai loro accompagnatori, alle federazioni sportive e autorità invitate, ai media e stampa accreditati.

Il presidente

Bruno Perra