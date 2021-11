“Il Bambino 23: La storia e i sogni di Brando” il romanzo d’esordio di Stefano Buttafuoco

Si è svolta ieri sera a Roma presso il bar Vanni la presentazione del libro di Stefano Buttafuoco (giornalista della Rai): “Il bambino 23, la storia e i sogni di Brando”.

Un romanzo che partendo da un accadimento drammatico, costituito dalla malattia del figlio dell’autore, affronta temi delicati: la famiglia, la fede, la forza di reazione, le passioni per il suo lavoro da inviato Rai e per la boxe, lo sport che più di altri incarna i valori della resilienza e del sacrificio.

Ne è uscito un testo che è un inno alla vita, una corsa ad ostacoli che vale sempre la pena affrontare con slancio e determinazione e possibilmente col sorriso sulle labbra.

Particolarmente coinvolgente la conduzione della serata da parte di Alberto Matano capace di far commuovere la vasta platea che ha visto tanti personaggi del mondo del giornalismo e dello spettacolo omaggiare l’uscita del libro, tra i quali: Stefano Coletta (Direttore Rai Uno), Marco Liorni (conduttore Rai), Nunzia De Girolamo (già ministro ed ora conduttrice Rai), Marco Lollobrigida (conduttore Rai Sport), Alessandro Pirozzi (giornalista Rai Sport), Massimo Proietto (conduttore Rai Sport), Paolo Poggio (capo redattore Rai News), Sandro Fioravanti (Rai Sociale), Carlo Paris (giornalista Rai), Andrea Sassano (Direttore Teche Rai), Pietrangelo Buttafuoco (scrittore), Luca Capuano (attore), Carlotta Lo Greco (attrice), Antonella Salvucci (attrice), Guido Vianello (pugile) accompagnato da Michela Pellegrini (Ufficio Stampa della Federazione Pugilistica italiana), Daniele Savelli (cantante), la dr.ssa Marina Trivisano (Ospedale Pediatrico Bambin Gesù) e tanti giornalisti ed autori Rai.

Al termine della presentazione del libro, una originale torta composta da “I dolci eventi” di Alessia Ioli (moglie di Stefano Buttafuoco) con il nome di “Brando” ed un brindisi offerto dal prosecco Clara C sponsor dell’evento, hanno conclusione un evento pieno di emozioni, coordinato da Francesca Piggianelli (Presidente di Romarteventi) foto di Marco Bonanni

STEFANO BUTTAFUOCO è un giornalista professionista della Rai. Laureato in Economia e commercio alla Luiss ha conseguito un master presso la John Cabot University. Inizia la sua carriera giornalistica come corrispondente dell’emittente americana Espn. Appassionato di sport, in particolare di calcio e boxe, ha collaborato con numerose testate giornalistiche tra cui Eurosport, Boxering e Il Messaggero. Da diversi anni lavora a Rai1 come inviato de “La Vita in diretta” e come autore di format televisivi.

A dicembre condurrà un nuovo programma su Rai Tre dal titolo “Il cacciatore di sogni”. Un programma a sfondo sociale dove Stefano Buttafuoco racconterà storie di persone che hanno realizzato i loro sogni nonostante siano partite da una situazione di disagio.