I cortometraggi di genere del regista indipendente Andrea Ricca

Ecco alcune testate che ne hanno parlato: (gli italiani Ciak, Rai Tre, Cinecittà News, Il Mattino, Cineblog, Film TV, Nocturno, Fantascienza, Ivid, VideoMakers, Tutto Digitale, Horror Magazine, Fantasy Magazine, Taxi Drivers, Mucchio Selvaggio, News Cinema ecc. e gli esteri Starburst Magazine, Rue Morgue Magazine, RadioTimes, Scream Horror Magazine, Dread Central, Fangoria, Gruesome Magazine, Horror Movies Ca, Gorezone, Horror Society, Horror Fix, Bloody Disgusting, Famous Monsters of Filmland, Sfx Magazine, L’Ecran Fantastique e molti altri.)

Qui la Rassegna Stampa completa: http://www.andrearicca.it/press-reviews.html



“A questi si aggiungono gli apprezzamenti della storica casa di produzione “Hammer Film” e i complimenti della leggenda degli effetti speciali Tom Savini e del regista Wes Craven. Recentemente i video sono stati apprezzati anche da alcune personalità del cinema, come ad esempio Carlo Verdone, Ricky Tognazzi, Giulio Base, Marco Risi, Gianmarco Tognazzi, Manetti Bros e tanti altri.” https://notizieinunclick.com/nuovi-film-di-fantascienza-e-avventura-gratis-online/

Pieni di emozione, questi film si affidano all’azione per raccontare storie di eventi fantastici che sconvolgono la tranquillità della gente comune costretta a lottare per la propria vita. Le storie raccontano di invasioni aliene, mostri fantastici, dinosauri, creature fantastiche, animali giganti ed eventi paranormali.

Con attori dal vivo che interagiscono con creature generate al computer, questi film sono ispirati alla fantascienza e all’horror sia classici che moderni,

Tra i film più apprezzati dal pubblico ci sono “Spider Danger“, che racconta di un ragno diventato gigante dopo la caduta di un meteorite, con oltre 8 milioni di visualizzazioni, e “Aliens Night” sul tema dei rapimenti alieni, con 9 milioni di visualizzazioni.



Tutti i film, ognuno della durata massima di 10 minuti, presentano personaggi e creature creati in computer grafica tridimensionale. Sul sito è presente, per chi fosse curioso, oltre alle interviste e altre curiosità sull’autore, anche una sezione di “Making Of” che svela il dietro le quinte della produzione.

I film sono anche visibili sulla piattaforma Amazon Prime Video (solo per gli USA e UK)



Ecco alcuni Film Festival a cui hanno partecipato: Fantafestival, Miami Film Festival, Vienna Film Festival, Los Angeles CineFest, Texas Terror Film Festival, International Fantastic Film Festival, Cleveland Comic Con, Linea D’Ombra Film Festival, Horror Con Uk ecc.

Il regista Andrea Ricca

Andrea Ricca, laureato in Sociologia e specializzato in grafica 3D, ha esordito nel 1998. Attualmente lavora come disegnatore 3D e montatore. Ha inoltre collaborato ad alcuni film per il Giffoni Film Festival.

Nel 2012 ha pubblicato il libro: “Effetti speciali low budget – Manuale di computer grafica per registi indipendenti” disponibile in tutte le librerie per Dino Audino Editore.

Infine, le opere di Andrea Ricca sono state citate in due tesi di laurea sul cinema con i relatori Roy Menarini e Gian Battista Canova.

Alcuni commenti della Stampa.

“C’è un’energia e un esuberanza nei suoi film di cui è impossibile non essere coinvolti”. STARBURST MAGAZINE

“Pieni di eccitazione e azione, puoi davvero goderti questi film.” RUE MORGUE MAGAZINE

“I film sono davvero impressionanti e presentano mostri CGI notevoli.” SCREAM HORROR MAGAZINE

“Questi film rappresentano qualcosa di insolito nel panorama del cinema italiano per la tematica di fantascienza e per il grande utilizzo della computer grafica oltre ad essere un notevole risultato per il cinema di genere che esce dai confini nazionali. Un caso unico non solo nell’universo web ma nel cinema italiano. Storie fantastiche di pochi minuti con la perfezione di mini-film. Meraviglia, avventura, emozione si mescolano alla realtà quotidiana.” CIAK MAGAZINE

“Con milioni di visualizzazioni online, decine di film al suo attivo e una passione per il cinema, Andrea Ricca, regista di film di fantascienza e thriller, è diventato una web star. I suoi cortometraggi di grande impatto hanno conquistato gli utenti di internet e le riviste internazionali, dando la possibilità a giovani attori di muovere i primi passi nel cinema. Ricca, che ha iniziato nel 1998, ha visto arrivare grandi numeri che lo stanno portando a farsi conoscere in tutto il mondo”. IL MATTINO

“Prodotti rari nel panorama del cinema breve italiano, per via del massiccio utilizzo della computer grafica, seppur nella cornice di limitate risorse economiche”. CINEBLOG

“Andrea Ricca, con la sua troupe, ha fatto un delizioso film. Vorrei congratularmi con lui e tutti i suoi collaboratori per l’idea originale e il contenuto “altamente civico” che ha. Sembra un thriller…per poi mandare invece un messaggio poetico ed etico molto efficace. Bravo! e Bravi!”, ha commentato CARLO VERDONE.

“Andrea Ricca e i suoi alieni fantascientifici sono un vero fenomeno. ” FANTASCIENZA COM

“Avventura e ironia e ottima computer grafica” NOCTURNO