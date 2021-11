HP Sport RRT brilla all’Halloween Ronde con Olivo in N4 e Quatrini in N3

Bilancio positivo per i colori di HP Sport RRT alla prima edizione dell'Halloween Ronde andata in scena nella Repubblica di San Marino lo scorso fine settimana

andata in scena nella Repubblica di San Marino lo scorso fine settimana che, ha visto

oltre cento equipaggi darsi battaglia sull’unica prova speciale interamente su asfalto di

circa 9 chilometri da ripetere quattro volte.

Due gli equipaggi in gara per i colori grigio-verde della struttura laziale Olivo Paolo-Corso Chiara (Mitsubishi Evo X) e Quatrini William-Pro Gabriele (Clio Will.).

La classifica finale ha premiato entrambi, Olivo si è aggiudicata con merito la Classe N4 e Quatrini ha primeggiato nella Classe N3, tenendo dietro i quotati avversari lungo l’unica ‘piesse’ in programma per un totale di 34,96 km cronometrati.

Grande soddisfazione al termine della gara in casa HP Sport RRT per l’esito dei due equipaggi: “Siamo pienamente soddisfatti dell’esito della gara dei nostri equipaggi – sottolineano dalla struttura laziale -. La gara sanmarinese non era semplice da interpretare, i nostri piloti hanno meritato il successo grazie ad gara intelligente e un lavoro di squadra impeccabile”.