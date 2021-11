HP Sport RRT: bene Raffetti impegnato a Monza nel trofeo GR Yaris Cup 

L’ultimo atto del mondiale rally, il Forum8 Aci Rally Monza 2022 ha visto tra i protagonisti sulle strade montane della provincia di Bergamo e sugli asfalti della celebre pista brianzola HP Sport RRT in gara nel trofeo GR Yaris Cup.

Al via della gara brianzola con i colori della struttura laziale, l’equipaggio composto da Federico Raffetti con Kevin Codenotti al volante della GR Yaris Cup 1.6 Turbo della VieffeCorse (nella foto di Massimo Bettiol), vettura perfetta per l’ingresso nel mondo delle competizioni monomarca, che nasce proprio dall’esperienza del team Toyota Gazoo Racing nel campionato mondiale rally.

Un altro appuntamento di grande valore e di grande immagine quello andato in scena a Monza e dintorni in cui HP Sport RRT non ha voluto mancare insieme a Federico Raffetti il quale, al debutto con la GR Yaris e nel trofeo ha ben figurato, portando a termine una gara difficile e con tante insidie.