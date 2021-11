HP Sport RRT all’Halloween Ronde

Fine settimana nella Repubblica del Titano per HP Sport RRT che in occasione della prima edizione dell'Halloween Ronde schiera due equipaggi determinati a brillare sulle strade di San Marino.

La ‘piesse’ ha una lunghezza di 8,74 Km, per un totale di 34,96 km cronometrati e 92,74km complessivi. Il quartier generale della manifestazione sarà presso il Centro Sportivo Wonderbay, in località ‘La Ciarulla’ (Repubblica di San Marino) che scatterà domenica alle 8:45 dal Wonderbay e terminerà alle 18:00 in Piazza Bertoldi, dove ci sarà anche la premiazione.

“Anche in questo week end siamo impegnati su più fronti, oltre alla trasferta sanmarinese,

lo Slalom nel Lazio e la Velocità su Terra in Sardegna, siamo certi che i nostri piloti

faranno di tutto per brillare e regalarci in successo”.