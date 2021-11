HP Sport RRT al via del rally di Chiusdino con l’equipaggio Di Giorgio-Imola

Archiviate le soddisfazioni del campionato italiano velocità su terra e dello slalom dei Due Comuni, HP Sport RRT in questo fine settimana è impegnata su più fronti, oltre all’ACI Rally Monza e allo Challenge di Sarno, è presente al via della prima edizione del rally di Chiusdino in provincia di Siena, con l’equipaggio Fabrizio Di Giorgio-Angelo Imola in gara la Peugeot 306 in versione RS Plus 2.0.

Il programma prevede sei prove speciali la “Chiusdino” di Km. 6,40, una piesse con salita, discesa, dossi, largo, tratti sconnessi e soprattutto c’è il famoso tornante “del terrazzino” teatro di duelli mondiali negli anni ottanta e la “Montieri”, già prova speciale del Trofeo Maremma, costantemente in salita, con fondo in ottime condizioni, una prova dove non sono ammessi errori, una prova dove è fondamentale trovare il ritmo di Km. 5,30 da ripetersi tre volte intervallate ad ogni giro da un riordino a Montieri ed un parco assistenza nella zona industriale Valpiana.