HP Sport RRT a Tandalò punta al tricolore

HP Sport RRT schiera il tridente a Tandalò e punta al titolo tricolore velocità su terra

Dopo una lunga pausa, torna il grande spettacolo della Velocità su Terra con l’ultimo atto del campionato italiano in programma nel fine settimana a Tandalò in quel di Buddusò, l’unica cronoscalata in Italia su fondo sterrato.

Cinque i chilometri di lunghezza di un percorso che si snoderà su una strada larga, completamente su fondo sterrato, che vedrà i protagonisti della gara sarda puntare verso il parco eolico di Buddusò, affrontando le cinque speciali in programma. E’ iniziato quindi il conto alla rovescia per l’ultimo atto del campionato italiano velocità su terra per la struttura laziale HP Sport RRT che schiera le sue tre punte di diamante, con l’intento di confermarsi campione d’Italia della specialità sia nella Classe regina, che nelle altre Classi/Gruppo. Lungo la strada bianca del sassarese scendono in campo con i colori grigioverdi di HP Sport RRT.

Nel Gruppo 1 – Turismo 2000 il pontino Pier Paolo Caputo leader della classifica provvisoria con 171 punti al quale basterà in piazzamento per laurearsi campione. Stefano Visentini da Latina (Gruppo 4) su Buggy Elektra Bmw secondo nella classifica provvisoria di campionato con 138 punti è chiamato ad una super prestazione per raggiungere e superare Alessandro Gizzi a quota 156.

Nella classe regina Gruppo 5 – Super Buggy il veneto Davide Casarin, campione in carica e leader della classifica con 192 in gara su Hosek Ford 2330T al driver padovano per confermarsi campione gli basterà in piazzamento e tenere lontano i suoi due diretti avversari Semenzato e Consoli rispettivamente con 154 e 150 punti.

Il programma prevede 12 novembre lo svolgimento delle operazioni antegara nel rispetto del protocollo anticovid-19 e, le ricognizioni del percorso con auto stradali e strada aperta. Mentre sabato 13 novembre ci sarà lo shakedown con i veicoli da gara e a seguire tre manche di gara. Domenica 14 novembre le due manche conclusive da cui emergeranno i Campioni Italiani della Velocità su Terra