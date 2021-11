HP Sport RRT a Sarno per il tricolore di Formula Challenge con “King Dragon”

Il terzo atto del massimo campionato di Formula Challenge ACI Sport fa tappa sul circuito Internazionale Napoli di Sarno in provincia di Salerno, competizione che vede impegnata la struttura di HP Sport RRT con il fresco vincitore del tricolore Slalom Gruppo RS “King Dragon” (MINI Cooper-Tirreno Motosport).

Il portacolori della struttura grigio-verde si presenta a Sarno, come sempre per essere protagonista nella sua Classe e puntare ad una posizione di rilievo della classifica assoluta.

“Affrontiamo l’impegno in pista sul circuito di Sarno con l’intento di continuare ad allungare la nostra striscia positiva”.

La compagine laziale è pronta e carica per affrontare l’appuntamento in terra campana con tanta adrenalina e passione, che rappresentano il ‘carburante’ che fa muovere il motore del team impegnato questa volta con uno dei suoi driver lungo i 1699 metri del rinnovato tracciato alle pendici del Vesuvio e inserito nelle graduatorie di rating internazionali del motorismo sportivo come uno dei migliori circuiti al mondo.