Green Pass, Patuanelli “Chi manifesta rispetti le regole”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi spaventa la contrapposizione sociale. La mia solidarietà al giornalista de Il piccolo colpito da una testata durante il corteo di Trieste. Dobbiamo non alimentare questa tensione attraverso il dialogo, è difficile, ma ci sono parti di quella piazza di Trieste che possono ascoltarci”. Lo ha detto il Ministro della Politiche agricole, Stefano Patuanelli, ad Agorà su Rai3.

E ha aggiunto Patuanelli: “Non abbiamo il libretto d’istruzione per affrontare la pandemia. Noi e tutti gli altri governi abbiamo agito con la massima precauzione e la massima efficacia delle misure messe in campo. Il CDM ha fatto un comunicato ufficiale sulle manifestazioni, non è vero che non ha risposto all’informativa, le disposizioni normative saranno allentate quando il CTS e i virologi ci diranno che lo possiamo fare, ma non è ancora il momento. Il divieto di manifestare? Non c’è divieto, ma divieto di accedere a Piazza Unità e io lo trovo sacrosanto. Anche chi manifesta deve rispettare alcune regole”.

