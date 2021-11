“Giornata Avara” a Sassari, Sinnai e Siniscola

Per il libro Giornata Avara di Michele Atzori inizia il mese di novembre, che sarà denso di presentazioni, con ben tre appuntamenti nella prima settimana.

Giornata Avara, 192 pagine, edizione autoprodotta dall’autore, é una raccolta di venticinque racconti autobiografici che partendo dalla Cagliari degli anni 80 percorrono gli ultimi decenni attraverso lo sguardo dell’autore stesso, protagonista di parecchi episodi.

Il libro, completamente autoprodotto ed auto distribuito, sarà presentato questa settimana, in presenza dell’autore, in tre località e situazioni differenti.

Giovedì 4 novembre alle ore 18:30 al Mua – Museo e Archivio Sinnai, in Via Colletta 20. A dialogare con l’autore Isabella Atzeni e Benigno Moi.

Venerdì 5 novembre, ore 18:30 in Sa domo de Totus, Sassari, Via Frigaglia 14/B. Dialoga con l’autore: Francesca Solinas.

Sabato 6 novembre alle 18:00 negli spazi della Biblioteca di Siniscola, via Roma 37, presenta l’Associazione Culturale MIS.

Prenotazione consigliata in tutti e tre gli spazi.

Queste date sono una parte di un lungo tour che in questo mese porterà il libro in tutte le province dell’Isola: Alghero, Settimo San Pietro, Monserrato, Nuxis, Meana Sardo, Sorgono, Carbonia, Sestu, Sant’Antioco ed ancora tanti altri centri.

Michele Atzori, noto anche come Dr. Drer (frontman della band Crc Posse), é lavoratore del terziario e musicista indipendente. Cagliaritano, classe 1967, vive tra Parigi e la Sardegna. Operatore della lingua sarda, é alla sua prima pubblicazione cartacea.