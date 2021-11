“Fascismo e musica”: il libro di Quaquero presentato al Conservatorio di Cagliari

Venerdì 3 dicembre alle 18, a Cagliari, nel Conservatorio “G. P. da Palestrina” sarà presentato il libro della musicologa Myriam Quaquero dal titolo “Fascismo e musica. Le Celebrazioni della Sardegna del 1937. Gli esordi”.

Oltre all’autrice, interverranno all’incontro, coordinato dal giornalista Luca Mirarchi, il presidente della Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”, Aldo Accardo, e la direttrice del Conservatorio di Cagliari, Aurora Cogliandro.

Il libro

L’obiettivo essenziale della politica culturale del fascismo è stato quello di disciplinare tutte le manifestazioni, più che quello di costruire un’autentica “arte di Stato”.

Ne consegue che – soprattutto negli Anni Venti – gli artisti possono anche non aderire ideologicamente al fascismo, purché ne siano politicamente assoggettati: se in Italia non si realizza un modello culturale come quello totalitario della Germania nazista è anche grazie all’autonomia del mondo artistico dalle ingerenze politiche.

L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali social della Fondazione Siotto.

Al volume che sarà presentato il 3 dicembre, ne seguirà un secondo incentrato sui temi e gli argomenti delle Celebrazioni della Sardegna del 1937, in uscita all’inizio del prossimo anno.

Myriam Quaquero

Si è laureata in Filosofia a Cagliari e al DAMS di Bologna. Ha studiato Composizione con Franco Oppo, diplomandosi sotto la guida di Azio Corghi. Compositrice, negli anni Ottanta è stata cofondatrice dell’Associazione Spaziomusica. È stata titolare della Cattedra di Storia ed Estetica Musicale presso il Conservatorio di Cagliari, svolge attualmente attività musicologica ed è giornalista pubblicista.

Per l’Associazione Ricercare Musica ha scritto I Rachele, una famiglia per la musica (1999-2000) e La Cappella Civica di Cagliari (2002). Per l’Editore Carlo Delfino ha pubblicato Nicolò Oneto (2000), Ennio Porrino (2010) e ha seguito la riedizione del Diorama della Musica in Sardegna (2003). Per l’Editore Delfino è anche la curatrice del progetto Musiche e Musicisti in Sardegna, nell’ambito del quale ha dato alle stampe con Antonio Ligios il volume Cappelle, teatri e istituzioni musicali tra Sette e Ottocento e sta per pubblicare Il Novecento e l’età contemporanea.