“EVƎ” con Eva Robin’s, la drag queen newyorchese Julie J e Patrizia Bernardi 

Martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 novembre, alle 21, al Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi n. 3/4, Cagliari – va in scena “Eve” della compagnia bolognese Teatri di Vita.

Precede lo spettacolo alle 20.30 “Storie Finite”, un insieme di riletture in modo poetico delle biografie degli autori o storie d’amore finite contemporanee.

La Storia finita che precederà lo spettacolo sarà “Quando non ci eravamo mai incontrati” interpretato da Marion Constantin. Gli spettacoli rientrano nel calendario della “Stagione del Teatro Contemporaneo L’edizione 2021 esalta la qualità artistica e organizzativa del percorso creato dal Teatro stabile di innovazione Akròama nella pregiata e rinnovata struttura delle Saline.

La rassegna è supportata da Ministero Beni culturali, Regione, comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna.

“EVƎ”

Una storia che conoscono tutti. Forse. Quella di quando Dio creò Adamo ed Eva, prima il maschio e poi, come un ripiego, la femmina. Due generi distinti, con destini ben segnati. Perché in questa storia non è stato previsto chi sta nel mezzo, o ha un po’ dell’uno e un po’ dell’altra. Andrea Adriatico torna a confrontarsi con i temi Lgbtq+ e con la fluidità di generi umani e teatrali, di storie e identità, con il racconto ‘oltraggioso’ del bambino William. Un bambino che non amava essere chiamato William e voleva giocare con le bambine, e che poi è cresciuto, anzi è cresciuta, e ora ha deciso di raccontare agli spettatori, alle spettatrici e a tutti coloro che stanno nel mezzo, o hanno un po’ degli uni e un po’ delle altre, la sua storia, anzi la sua Genesi. Una storia che conoscono tutti, anzi. Una storia che non tuttǝ conoscono. Lo spettacolo ha debuttato a Bari il 13 novembre. A seguire, Cagliari, Bologna e Berlino.

Jo Clifford

Drammaturga e performer inglese, ha scritto oltre cento opere teatrali. Ha vinto il premio OlwenWymark. Tra le sue opere, The gospel according to Jesus, queen of Heaven. God’s new frock, titolo originale di evǝ, è stato scritto nel 2002 e presentato in Italia nel 2007 all’Intercity Festival. Con la sua compagnia Queen Jesus Productions, sta lavorando all’opera The not so uglyducklingcon Maria MacDonel e The Covid requiem con Lesley Orr per il teatro di Pitlochry. Andrea Adriatico compone partiture della parola e dello spazio, facendo base nella “casa” bolognese di Teatri di Vita creata nel 1993. Ha preso parte a numerosi festival da Santarcangelo alla Biennale Teatro. Al cinema racconta rimozioni intime e pubbliche in documentari e film drammatici, presentati e premiati in festival internazionali, fino all’ultimo Gli anni amari, prodotto con Rai Cinema e dedicato a Mario Mieli. Eva Robin’s, icona trans dello spettacolo italiano, attrice tv e cinema (diretta da Dario Argento, Damiano Damiani, Maurizio Nichetti, Alessandro Benvenuti) e teatrale- Ha debuttato nel 1993 al Festival di Santarcangelo ne La voce umana con la regia di Andrea Adriatico, e ha attraversato autori come Cocteau, Copi, Beckett, Jelinek. Ha lavorato con Valter Malosti e Leo Muscato (in Tutto su mia madre, che le è anche valso la nomination al premio Ubu 2011). Patrizia Bernardi, attrice e cofondatrice di Teatri di Vita e della compagnia. È stata diretta da Adriatico in Is, isoil, Un pezzo per sport, La maschia e Madame de Sade. Dal 2009 è tra le protagoniste della rinascita culturale de L’Aquila con l’associazione Animammersa. Julie J, artista multiforme e multidisciplinare, vive e si esibisce a New York, dove combina performance drag, danza e scrittura sperimentale. Nel 2019 è in residenza artistica al MaMa Umbria. Tra i suoi lavori, la coreografia Quel Shock! (2021) e lo show drag digitale FaultyDefenceMechanism (2021). Anas Arqawi ha studiato teatro al FreedomTheatre di Jenin in Palestina, è stato diretto da Nabil Al-Raee e Micaela Miranda. A Teatri di Vita, con Andrea Adriatico, ha preso parte a La maschia di Claire Dowie e al film Gli anni amari. MetDecay, danzatore e performer, ha preso parte, tra l’altro, a spettacoli con il Teatro di Sacco (regia di Roberto Bisulli) e con i coreografi Daniela Malusardi, Mauro Bigonzetti, Sara Libori e Arianna De Angelis Marocco.

Il cast

“EVƎ” di Jo Clifford, traduzioni di Stefano Casi, riflessǝ in Andrea Adriatico. Con Eva Robin’s, Patrizia Bernardi, Julie J e Anas Arqawi, MetDecay, Saverio Peschechera, scene e costumi di Andrea Barberini e Giovanni Santecchia, cura di Antonio Berardone, Mila Di Giulio, Laura Rodio, Alessandra Sulmicelli, Daria Vita Fede. Tecnica Mirko Bergami, Fabio Cappa, Lorenzo Fedi. Produzione Teatri di Vita. Con il sostegno di Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura in accordo con Arcadia &Riconoltd, concessione Alan Brodier epresentation.

Informazioni: 070.341322 – www.teatrodellesaline.it