È sempre 25 novembre: il CUS Cagliari scende in campo contro la violenza sulle donne

“È sempre 25 novembre”: il CUS Cagliari scende in campo. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, nel prepartita delle gare di sabato 20 e domenica 21 novembre, le prime squadre e gli atleti del Centro Universitario Sportivo cagliaritano hanno indossato una maglia speciale per ricordare chi, ogni giorno, lotta contro la violenza. Sulla maglia sono presenti un tratto rosso, segno che ricorda la giornata, e la frase “È sempre 25 novembre”. L’iniziativa proseguirà anche prima delle gare di sabato 27 e domenica 28 novembre.

Le maglie sono state indossate da Claudia Pinna, Sara Paschina e Giulia Innocenti (atletica), dalle prime squadre di basket (campionato A2 femminile), calcio (Prima Categoria maschile), futsal (A2 femminile, C1 maschile), hockey su prato (settore giovanile), scherma, tennis (seconda serie femminile, terza e quarta serie maschile), volley (B maschile e D Femminile) e dagli atleti del settore canoa.

« Il CUS Cagliari non è solo sport. Tutti insieme abbiamo dato un segno forte per ricordare una giornata importante. Ci siamo schierati accanto a chi lotta ogni giorno contro la violenza e le discriminazioni» afferma la vicepresidentessa del sodalizio universitario Manuela Caddeo.

Con la maglia speciale, accompagnata da uno striscione presente nella Cittadella Sportiva “Sa Duchessa”, il Centro Universitario Sportivo prosegue nelle sue iniziative legate al sociale come la donazione del sangue e le attività di formazione e informazione sulla donazione e sulla lotta contro i tumori attraverso la prevenzione e un corretto stile di vita.