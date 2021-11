Due arresti per spaccio di droga a Calasetta e Carbonia

Ieri sera a Calasetta i carabinieri della locale Stazione, unitamente a quelli di Teulada e del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno arrestato un diciottenne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico, indiziato per reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nonché di resistenza a pubblico ufficiale.

Al seguito di un controllo su strada, per sottrarsi alle operazioni di identificazione e a possibili ulteriori accertamenti, il giovane ha reagito nei confronti dei militari tentando la fuga divincolandosi.

Ma è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, venendo trovato in possesso di grammi 11 di marijuana suddivisa in dosi, più un grammo di hashish, due bilancini di precisione e 600 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento della attività di spaccio.

La stessa notte a Carbonia è stata arrestata una 39enne del luogo, disoccupata con precedenti denunce a carico, anche lei indiziata del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La ragazza a seguito di una perquisizione personale e domiciliare svolta d’iniziativa dai carabinieri, è stata trovata in possesso di un grammo e mezzo di eroina suddivisa in dosi, di 0,1 grammi di cocaina, di 3 grammi di marijuana, nonché di materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato repertato, posto sotto sequestro, assunto in carico e verrà debitamente custodito in cassaforte in attesa di essere trasmesso al competente ufficio delegato per le analisi di laboratorio, ancora da definirsi.

Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di essere condotti stamattina al palazzo di giustizia di Cagliari per essere giudicati con rito direttissimo.