“World on Fire” è il nuovo singolo di Phill Reynolds in uscita venerdì 19 novembre per Hoodooh con distribuzione The Orchard. Il cantautore o

ne man band, in seguito alle sue perfomance intense e suggestive sul palco dell’attuale edizione di X Factor 2021, ci regala un brano intimo in cui mostra con sincerità i luoghi più profondi del suo animo.

“World on Fire” nasce da un giro di Fender Rhodes ed è un’oscura richiesta d’aiuto,una

morbida coperta in una notte di incubi. La quasi totale assenza di chitarre sottolinea il mood freddo e scuro di questo pezzo, anche se luce e calore vengono portati dal soffice mood R’n’B. Synth e cori sono frutto della collaborazione con Iosonouncane.

Il brano è stato registrato e mixato al TUP Studio da Bruno Barcella e masterizzato da Maurizio Baggio (The Soft Moon, Boy Harsher).

«“World on Fire” è una richiesta d’aiuto, un appello in un incubo – racconta l’artista a proposito del nuovo singolo – ho scritto questo brano come se un testo messo da parte per Nebraska si incastonasse su un’apparentemente algida struttura R’n’B, distante dalla mia comfort zone di matrice folk. È un mio grido soffocato dal fumo delle macerie, un SOS in un inverno gelido ma quieto»

Multilink “World on Fire”: https://orcd.co/worldonfire-phillreynolds

Phill Reynolds, all’anagrafe Silva Cantele, è un odierno cantastorie nato sui colli Vicentini. Dal 2011, ormai con più di 500 concerti alle spalle, si esibisce sui palchi europei e statunitensi portando la sua voce di deserto a narrare storie d’amore e di rabbia, di luci e ombre; i suoi live, supportati da grancassa e cembalo in pieno stile one man band, sono ricche esperienze emotive, dove le armonie, come in volo, si librano e cadono in picchiata sulle ali di una raffinata tecnica fingerstyle. Ha suonato con Sigur Ros, Timber Timbre, Micah P. Hinson, Blonde Redhead e molti altri. Da poco è reduce dall’esperienza di X Factor 2021, nella quale ha raggiunto con grandi apprezzamenti lo step degli Home Visits.

