“Dopo di noi”, prorogato il programma a Tortolì

“Dopo di noi”, interventi in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare: proroga domande al 30 novembre 2021

Tortolì, 16 novembre 2021 – Il Plus Ogliastra, di cui il comune di Tortolì è ente capofila, rende noto che sono stati prorogati al 30 novembre 2021, i termini per la presentazione delle domande per l’accesso agli interventi previsti dalla legge n. 112/2016 ”Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi”.

L’obiettivo principale del programma è la realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome per persone con disabilità grave.

La domanda di partecipazione sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante (tutore/amministratore di sostegno) deve essere presentata tramite PEC all’ indirizzo protocollo@pec.comuneditortoli.it o con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Tortolì, Via Garibaldi n.1 – 08048 Tortolì.