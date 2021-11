Donne Impresa Oristano celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne di giovedì 25 novembre con una iniziativa al mercato Campagna Amica.

Il Coordinamento Coldiretti Donne Impresa Oristano, guidato dalla Responsabile provinciale Mariafrancesca Serra donerà una piantina fiorita ai consumatori del Mercato Contadino del San Martino di Oristano, a partire dalle ore 9,30, per centrare l’ attenzione sull’ importante tema.

Istituita dall’Onu nel 1999, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne si celebra il 25 novembre in ricordo del sacrificio delle sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, brutalmente uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas Trujillo nella Repubblica Dominicana nel 1960. Passate alla storia con il nome di Las Mariposas ( le farfalle), le tre sorelle vengono ricordate per il coraggio dimostrato nell’opporsi alla dittatura, lottando in prima persona per i diritti delle donne. Il riconoscimento della violenza sulle donne come fenomeno sociale da combattere avviene nel 1993 con la Dichiarazione di Vienna da parte dell’ ONU.

Oggi uno dei simboli più usati per denunciare la violenza sulle donne e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema sono diventate le scarpe rosse, «abbandonate» in tante piazze.

Vogliamo sensibilizzare l’ opinione pubblica – afferma la responsabile provinciale Mariafrancesca Serra – contro ogni forma di violenza fisica, verbale e psicologica, che distrugge chi la subisce. Anche in Italia si tratta di un fenomeno – conclude la responsabile Donne Impresa Oristano – in preoccupante aumento: riguardo i soli femminicidi ne viene commesso uno ogni 72 ore.

Ciascuno di noi ha un ruolo importante per invertire e bloccare quello che è divenuto un vero e proprio morbo della società. La donazione simbolica di un fiore intende ricordare le discriminazioni e violenze che vivono le donne nel lavoro, nelle famiglie, nella società tutta.